Miss Venezuela 2025 EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la final del certamen de belleza en televisión y YouTube
Miss Venezuela 2025, la gala de belleza más esperada del año, se celebra esta noche, en el que se conocerá a la nueva sucesora de Stephany Abasali. Conoce cómo disfrutar del certamen en vivo y en directo.
La gran final del Miss Venezuela 2025 se celebra hoy, jueves 4 de diciembre, y coronará a la sucesora de Stephany Abasali, quien representó al país en el Miss Universo 2025. La esperada gala contará con la animación de Maite Delgado y José Andrés Padrón, además de un espectáculo musical con homenajes y presentaciones especiales.
El evento se realizará en el Centro Comercial Líder de Caracas, donde el público y los seguidores internacionales podrán seguir todos los detalles a través de su transmisión televisiva y digital. Además de elegir a la nueva reina nacional, el concurso definirá a la joven que representará a Venezuela en la edición 75 del Miss Universo, programada para 2026 en Puerto Rico.
¿A qué hora ver ka final del Miss Venzuela en vivo?
La organización del certamen confirmó que la gala comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Venezuela) este jueves 4 de diciembre.
- Final del Miss Venezuela 2025 en Perú, Colombia, Ecuador: jueves 4 de diciembre a las 7:00 p. m.
- Final del Miss Venezuela 2025 en Chile, Bolivia, Paraguay: jueves 4 de diciembre a las 8:00 p. m.
- Final del Miss Venezuela 2025 en Argentina, Uruguay: jueves 4 de diciembre a las 9:00 p. m.
- Final del Miss Venezuela 2025 en México (CDMX): jueves 4 de diciembre a las 6:00 p. m.
- Final del Miss Venezuela 2025 en Estados Unidos: jueves 4 de diciembre a las 7:00 P. M.
- Final del Miss Venezuela 2025 en España: 1:00 a. m. del 5 de diciembre
¿Dónde ver la final del Miss Venezuela en televisión y YouTube gratis?
Los seguidores dentro de Venezuela podrán ver la gala en señal abierta por Venevisión. Para el público internacional, la transmisión estará disponible gratis y en vivo mediante:
- Venevisión Play (web y app para iOS y Android)
- Canal oficial de Miss Venezuela en YouTube
- Canal oficial de Venevisión en YouTube
Favoritas que podrían llevarse la corona del Miss Venezuela 2025
Entre las 22 candidatas, varias lograron posicionarse como las favoritas del público gracias a su impecable desempeño en las pasarelas de traje de baño y gala. Estas son las que generaron mayor expectativa rumbo a la coronación:
- Clara Vegas (Miranda) — hija de la miss Venezuela 1991, Andreína Goetz
- Gabriela de La Cruz (Yaracuy)
- María Laura Evangelista (Amazonas)
- Gabriela Villegas (Monagas)
- Milena Soto (Mérida)