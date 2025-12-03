HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado culpa a Maduro por el despliegue militar de Estados Unidos tras no aceptar abandonar Venezuela

La opositora acusó al régimen de Maduro de instaurar un "terrorismo de Estado" que afecta tanto a Venezuela como a varios países de la región, enfatizando la urgencia de su dimisión.

Machado evitó pronunciarse de manera directa sobre si respaldaría una eventual intervención terrestre de Estados Unidos. Foto: AFP.
María Corina Machado responsabilizó directamente a Nicolás Maduro por las consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe —una operación que ya ha dejado 80 muertos— y aseguró que la crisis pudo evitarse si el mandatario venezolano hubiera aceptado dejar el poder cuando se le propuso.

En declaraciones a la emisora noruega NRK, la dirigente opositora afirmó que “todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen”, al que acusó además de haber instaurado un “terrorismo de Estado” que, según dijo, no solo afecta a los venezolanos sino también a varios países de la región.

“Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías. Se negaron”, recordó la opositora, reiterando su respaldo a las presiones que Estados Unidos

Machado no niega ni afirma apoyar a Estados Unidos

Machado evitó pronunciarse de manera directa sobre si respaldaría una eventual intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela y, en cambio, reiteró que “es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”, insistiendo en que la permanencia del mandatario en el poder es el origen de la crisis que hoy desestabiliza a la región.

La opositora sostuvo que la salida de Maduro es la única vía para detener la escalada de violencia y abrir un camino político que permita reconstruir la institucionalidad venezolana. Además, ante las críticas por apoyar medidas de presión estadounidenses —incluidos bombardeos que dejaron decenas de muertos— mientras es candidata al Premio Nobel de la Paz, la lidereza opositora defendió que su postulación se basa en su “lucha por la democracia”.

Según afirmó, la paz duradera solo puede construirse sobre bases democráticas y el objetivo de sus acciones es precisamente crear las condiciones para que Venezuela alcance esa estabilidad. “Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia”, remarcó.

