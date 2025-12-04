Clara Vegas Goetz, representante del estado de Miranda, se coronó como la nueva Miss Universe Venezuela 2025 tras imponerse frente a más de 20 candidatas que brillaron en una noche de competencia en el que brillaron en la pasarela.

El certamen, realizado en Caracas, destacó por su impresionante organización, presentaciones y el emotivo momento en que la nueva reina de 23 años recibió la banda que la llevará a representar al país en el Miss Universo 2025.

TE RECOMENDAMOS ¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Miss Miranda se corona como la nueva reina en el Miss Venezuela 2025

La noche del jueves 4 de diciembre, Miss Miranda se coronó como la sucesora de Stephany Abasali. Tras avanzar del top 12 al top 5, la joven Clara Vegas destacó especialmente en la ronda de preguntas, en la que cerró su intervención hablando en inglés, gesto que impresionó al jurado y consolidó su victoria.