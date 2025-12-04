Putin es acusado de ser 'responsable moral' de la muerte de ciudadana británica, según investigación

Una investigación independiente acusa a Vladimir Putin de ser 'responsable moral' de la muerte de una ciudadana británica llamada Dawn Sturgess (44). En 2018, su deceso se produjo tras el uso de una sustancia neurotóxica vinculada al envenenamiento del exespía doble Serguéi Skripal.

Por este motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico comunicó que impuso sanciones al servicio de inteligencia militar ruso (GRU) porque Sturgess sería una víctima colateral a raíz de una operación llevada a cabo contra el agente. Incluso, el primer ministro, Keir Starmer, se pronunció al respecto.

TE RECOMENDAMOS INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Culpan a Putin de envenenamiento de ciudadana británica

La Agencia AFP informó sobre un informe que reveló cómo Dawn Sturgess fue contaminada con Novichok, un arma química creada en la Unión Soviética que ataca el sistema nervioso central. Su fallecimiento ocurrió unos meses después del intento de envenenamiento del exespía doble Skripal y su hija, Yulia, quienes resultaron ilesos en la ciudad de Salisbury, al suroeste de Inglaterra.

Según la investigación, la ciudadana británica había manipulado un frasco pensando que era un perfume. El recipiente llegó a sus manos luego de que su pareja lo encontrara en una basura en Amesbury, a unos quince kilómetros de Salisbury. La muerte escaló en una crisis diplomática entre el Reino Unido y Rusia, con expulsiones recíprocas de sus cuerpos diplomáticos. Por su parte, Moscú siempre ha negado estar vinculado a la muerte de Sturgess.

Reino Unido se pronuncia por la muerte de Dawn Sturgess

"Los envenenamientos de Salisbury conmocionaron a la nación y las conclusiones de hoy recuerdan con gravedad el desprecio del Kremlin por las vidas de los inocentes. La muerte innecesaria de Dawn es una tragedia", indicó el primer ministro británico, Keir Starmer, citado en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, el presidente de la investigación, Anthony Hughes, sostuvo que Sturgess es una "víctima inocente de un intento de asesinato llevado a cabo por agentes de una organización estatal rusa en las calles de Salisbury". El informe responsabiliza a los agentes del GRU, así como a sus superiores y a quienes autorizaron la misión, lo que incluye al presidente Putin.

Por otro lado, una investigación penal británica acusó a tres agentes de los servicios de inteligencia rusos, quienes están sujetos a órdenes de arresto. A su vez, en julio, el Reino Unido sancionó a 18 'espías' y a tres unidades del GRU, debido a que realizaron "una campaña maliciosa en línea durante varios años".