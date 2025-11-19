Reino Unido advierte a Putin tras detectar buque ruso en aguas británicas: "Sabemos lo que están haciendo"

El ministro británico advirtió que están preparados, en caso el buque ruso se dirija más al sur. | Foto: AFP

El Ministro de defensa del Reino Unido, John Healey, hizo una advertencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras la detección del buque militar "Yantar" en aguas británicas por segunda vez este año.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es que los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Si el buque 'Yantar' se dirige hacia el sur, estamos preparados", declaró el ministro en una conferencia de prensa.

Healey afirma que es la segunda vez este año

John Healey precisó que el buque ruso fue visto cerca del norte de Escocia y que, por primera vez, había dirigido sus láseres hacia pilotos de aviones de la Royal Air Force que vigilaban sus actividades.

"Es la segunda vez este año que entra en aguas británicas. Forma parte de una flota diseñada para poner en peligro y comprometer nuestras infraestructuras submarinas y las de nuestros aliados", indicó el ministro.

Según Healey, se trata de un programa ruso destinado a desarrollar capacidades que permitan asegurar la vigilancia en tiempo de paz y el sabotaje en tiempo de conflicto.

El 22 de enero, el ministro británico ya había lanzado un aviso a Vladimir Putin tras la detección por la Royal Navy del mismo buque, calificado de espía ruso, en el Canal de la Mancha y luego en el mar del Norte.