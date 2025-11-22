HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Francia, Reino Unido y Alemania coincidieron en la Cumbre del G20 para evaluar el plan de paz de Trump para Ucrania

Los líderes europeos revisaron el plan de Donald Trump que pide a Ucrania ceder territorio y reducir su ejército a cambio de apoyo.

Europa analiza el plan de Trump que pide concesiones de Ucrania a cambio de apoyo. Foto: AFP
En Johannesburgo, Sudáfrica, durante la Cumbre del G20, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para examinar la propuesta de Estados Unidos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. La cita, celebrada en paralelo al foro principal, permitió a los mandatarios coordinar criterios y preparar un encuentro más amplio con otros líderes europeos.

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, discutieron la estrategia a seguir frente a la iniciativa estadounidense, que establece un plazo ajustado para que Ucrania acepte condiciones sobre su territorio y su ejército. La reunión buscó generar una respuesta unificada dentro del bloque europeo ante la presión de Washington.

PUEDES VER: Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

lr.pe

¿Qué buscaban Starmer, Macron y Merz en el G20 sobre el plan de Trump para Ucrania?

El encuentro entre Starmer, Macron y Merz tuvo como propósito definir una posición común frente al plan presentado por Estados Unidos. Según la presidencia francesa, la intención consistió en coordinar criterios sobre la forma en que Europa podría intervenir en la fase siguiente de las negociaciones.

Los líderes europeos también analizaron la necesidad de equilibrar la presión estadounidense con la participación de Ucrania en cualquier proceso. La reunión preparó el terreno para un diálogo más amplio con otros mandatarios europeos, con el objetivo de asegurar que Kiev no quedara aislada en las discusiones internacionales.

PUEDES VER: El resurgimiento de la derecha en América Latina: la ola conservadora que crece ante crisis y descontento

lr.pe

¿Qué exige EE. UU. a Ucrania y qué garantías ofrece a cambio?

La propuesta de Washington incluye 28 puntos que exigen a Ucrania reconocer como rusos los territorios bajo control de Moscú. Además, solicita la retirada de tropas de ciertas zonas de Donetsk, la reducción del ejército a 600.000 efectivos y la renuncia a la membresía en la OTAN o la presencia de fuerzas de la Alianza en su territorio.

A cambio, Estados Unidos ofrece garantías de seguridad no especificadas y un fondo de reconstrucción financiado con activos rusos congelados en el extranjero. El plan establece como fecha límite el 27 de noviembre, aunque Trump indicó que podría existir cierta flexibilidad en la implementación de los términos.

PUEDES VER: Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

lr.pe

¿Cómo reaccionan Ucrania, Rusia y Europa al plan y qué implica para seguridad y relación transatlántica?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechazó la propuesta y aseguró que presentará alternativas que protejan los intereses de su país. Paralelamente, una delegación encabezada por Andriy Yermak viajará a Suiza para explorar otras opciones de negociación con Estados Unidos.

Rusia respaldó la iniciativa estadounidense como una posible base para un acuerdo definitivo, advirtiendo que intensificaría sus ofensivas si Ucrania rechaza el plan. Entre los aliados europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que Ucrania debe participar plenamente en cualquier negociación, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió la necesidad de presión para lograr resultados.

