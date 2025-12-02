El presidente Vladímir Putin confirmó la supuesta toma de Pokrovsk como una “victoria importante” para Rusia, pese a que Ucrania y diversas fuentes independientes siguen negando que esta haya caído por completo. El anuncio llega tras una campaña militar prolongada y sangrienta en Donetsk, donde la ofensiva rusa habría dejado miles de bajas.

"Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)", señaló Guerásimov durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa.

La declaración de Putin coincidió con la llegada a Moscú del enviado estadounidense Steve Witkoff, quien se reunirá con el mandatario ruso para avanzar en el “plan de paz” impulsado por la Administración Trump. Ante esto, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, advirtió que las conversaciones entre EE. UU. y Rusia podrían presionar a Ucrania para aceptar concesiones que no garantizarían una paz.

Rusia cada vez más cerca de Donetsk

Putin aprovechó para subrayar la importancia estratégica de los avances en Pokrovsk, asegurando que estos permitirán “garantizar soluciones” a los objetivos que Moscú se trazó al inicio de la invasión. Vestido con uniforme militar y hablando desde un centro de mando, el líder ruso reiteró que la operación sigue alineada con las metas originales del Kremlin.

Si bien la caída total de Pokrovsk aún no fue confirmada por fuentes independientes, su eventual captura daría a Rusia una plataforma para avanzar hacia Kramatorsk y Sloviansk, las dos principales ciudades bajo control ucraniano en Donetsk. Con ello, Moscú se acercaría a su objetivo de tomar por completo el Dombás, una región estratégica que abarca las provincias de Luhansk y Donetsk.

El avance de Rusia en el Este de Ucrania

El comandante de la agrupación militar Centro, Valeri Solodchuk, afirmó que las fuerzas rusas han “aniquilado” a los grupos ucranianos que, según Moscú, permanecían bloqueados en Pokrovsk y Mirnograd, y aseguró que continúan las operaciones para localizar y eliminar a los últimos combatientes que se esconden en la ciudad.

También sostuvo que se están generando “condiciones” para que los soldados ucranianos se rindan, al tiempo que lanzó una grave acusación: que algunos militares de Kiev estarían siendo atacados con drones por sus propios compañeros cuando intentan entregarse, una afirmación imposible de verificar y que se enmarca en la narrativa bélica del Kremlin.

Por su parte, Andréi Ivanáev, comandante de la agrupación militar Este, describió un escenario de fuertes enfrentamientos en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, donde las tropas rusas habrían alcanzado el río Gaichur y abierto la batalla por Huliaipole, un punto estratégico para las defensas ucranianas en el sur.

Putin se reunirá con Steve Witkoff para negociar paz

Putin recibirá al enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, para discutir el plan de paz elaborado por Washington con el fin de destrabar el conflicto en Ucrania. El Kremlin confirmó el encuentro a través de su portavoz, Dmitri Peskov, quien destacó que el documento —compuesto por 28 puntos— ha sido objeto de modificaciones sustanciales tras largas rondas de consultas con la parte ucraniana.

Estas conversaciones comenzaron el 23 de noviembre en Ginebra y continuaron el 30 de noviembre en Florida, donde ambas delegaciones avanzaron en afinar los términos de la propuesta antes de la reunión clave en la capital rusa.

Peskov subrayó que Rusia tiene un alto interés en el progreso de este diálogo directo, pero dejó claro que no pretende conducir estas discusiones en “modo megáfono”, una referencia a su rechazo a negociaciones expuestas públicamente. El Kremlin apuesta por un intercambio diplomático más discreto y pragmático, en contraste con las tensiones mediáticas que rodean la guerra.