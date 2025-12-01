¿Dónde ver el Miss Venezuela 2025?: canal de TV que transmitirá el concurso de belleza en Venezuela, Estados Unidos, España, Colombia, Perú y otros países

El Miss Venezuela 2025 celebrará este jueves 4 de diciembre su 73.ª edición, uno de los certámenes más esperados de la región. El evento definirá a la sucesora de Stephany Abali, segunda finalista del Miss Universo y Miss Universe América, cuyo desempeño dejó en alto el nombre de su país. Con 22 aspirantes y solo 12 finalistas elegidas en la preliminar del 27 de noviembre, el certamen promete una noche de emoción, competencia y espectáculos musicales.

La gala será transmitida en vivo por Venevisión y podrá verse desde diversos países a través de su plataforma oficial. Además, el concurso contará con la conducción estelar de Maite Delgado y presentaciones musicales que incluyen un homenaje a Ruby Pérez, así como shows de Jeeiph y Manira.

¿A qué hora se transmite el Miss Venezuela 2025?

El certamen comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Venezuela). Estos son los horarios por país:

Final del Miss Venezuela 2025 en Perú, Colombia, Ecuador: jueves 4 de diciembre a las 7:00 p. m.

Final del Miss Venezuela 2025 en Chile, Bolivia, Paraguay: jueves 4 de diciembre a las 8:00 p. m.

Final del Miss Venezuela 2025 en Argentina, Uruguay: jueves 4 de diciembre a las 9:00 p. m.

Final del Miss Venezuela 2025 en México (CDMX): jueves 4 de diciembre a las 6:00 p. m.

Final del Miss Venezuela 2025 en Estados Unidos: jueves 4 de diciembre a las 7:00 P. M.

Final del Miss Venezuela 2025 en España: 1:00 a. m. del 5 de diciembre

¿Dónde ver la final del Miss Venezuela 2025 desde Perú, Estados Unidos, Venezuela y otros países?

La transmisión oficial del Miss Venezuela 2025 estará disponible en señal abierta por Venevisión para todo el territorio venezolano. Para los espectadores fuera del país, el certamen podrá verse gratis y en vivo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal, accesible desde cualquier parte del mundo.

Los usuarios solo deben ingresar a venevisionplay.com o descargar la aplicación disponible para iOS y Android, donde podrán seguir la programación en vivo desde celulares, laptops, tablets o Smart TV.

Canales de TV para ver en vivo el Miss Venezuela 2025