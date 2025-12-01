HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Entretenimiento

¿Dónde ver el Miss Venezuela 2025?: canal de TV que transmitirá el concurso de belleza en Venezuela, Estados Unidos, España, Colombia, Perú y otros países

El Miss Venezuela 2025 llega a su edición 73 con 12 finalistas que lo dará todo para convertirse en la sucesora de Stephany Aba. Conoce los canales oficiales para ver en vivo la coronación de la nueva reina.

Miss Venezuela 2025 se celebra el 4 de diciembre. Foto: composición LR/difusión
Miss Venezuela 2025 se celebra el 4 de diciembre. Foto: composición LR/difusión

El Miss Venezuela 2025 celebrará este jueves 4 de diciembre su 73.ª edición, uno de los certámenes más esperados de la región. El evento definirá a la sucesora de Stephany Abali, segunda finalista del Miss Universo y Miss Universe América, cuyo desempeño dejó en alto el nombre de su país. Con 22 aspirantes y solo 12 finalistas elegidas en la preliminar del 27 de noviembre, el certamen promete una noche de emoción, competencia y espectáculos musicales.

La gala será transmitida en vivo por Venevisión y podrá verse desde diversos países a través de su plataforma oficial. Además, el concurso contará con la conducción estelar de Maite Delgado y presentaciones musicales que incluyen un homenaje a Ruby Pérez, así como shows de Jeeiph y Manira.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

lr.pe

¿A qué hora se transmite el Miss Venezuela 2025?

El certamen comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Venezuela). Estos son los horarios por país:

  • Final del Miss Venezuela 2025 en Perú, Colombia, Ecuador: jueves 4 de diciembre a las 7:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en Chile, Bolivia, Paraguay: jueves 4 de diciembre a las 8:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en Argentina, Uruguay: jueves 4 de diciembre a las 9:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en México (CDMX): jueves 4 de diciembre a las 6:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en Estados Unidos: jueves 4 de diciembre a las 7:00 P. M.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en España: 1:00 a. m. del 5 de diciembre

¿Dónde ver la final del Miss Venezuela 2025 desde Perú, Estados Unidos, Venezuela y otros países?

La transmisión oficial del Miss Venezuela 2025 estará disponible en señal abierta por Venevisión para todo el territorio venezolano. Para los espectadores fuera del país, el certamen podrá verse gratis y en vivo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal, accesible desde cualquier parte del mundo.

Los usuarios solo deben ingresar a venevisionplay.com o descargar la aplicación disponible para iOS y Android, donde podrán seguir la programación en vivo desde celulares, laptops, tablets o Smart TV.

PUEDES VER: Miss Cosmo 2025: conoce a Kelin Rivera Kroll, la peruana que busca la corona internacional

lr.pe

Canales de TV para ver en vivo el Miss Venezuela 2025

  • Venezuela: Venevisión (señal abierta)
  • Resto del mundo:
  • Plataforma oficial: Venevisión Play
  • YouTube: canal oficial de Miss Venezuela y Venevisión
Notas relacionadas
Miss Cosmo 2025: conoce a Kelin Rivera Kroll, la peruana que busca la corona internacional

Miss Cosmo 2025: conoce a Kelin Rivera Kroll, la peruana que busca la corona internacional

LEER MÁS
Miss Venezuela 2025: fecha de la final, candidatas y dónde ver el certamen en vivo

Miss Venezuela 2025: fecha de la final, candidatas y dónde ver el certamen en vivo

LEER MÁS
Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Grupo Frontera llega a Perú con su tour 2026: entradas, precios y toda la información del show

Grupo Frontera llega a Perú con su tour 2026: entradas, precios y toda la información del show

LEER MÁS
Sebastián Salazar: el hijo de Federico Salazar y su nueva vida en Alemania tras dejar 'Cuarto Poder'

Sebastián Salazar: el hijo de Federico Salazar y su nueva vida en Alemania tras dejar 'Cuarto Poder'

LEER MÁS
Conductores de ‘Hablando Huevadas’ causan furor en el set de ‘Luzu TV’: “Los número uno de Perú para el mundo”

Conductores de ‘Hablando Huevadas’ causan furor en el set de ‘Luzu TV’: “Los número uno de Perú para el mundo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Entretenimiento

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025