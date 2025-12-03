HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Familia colombiana denuncia a Estados Unidos ante la CIDH por asesinato de un pescador en ataque en el Caribe

Los familiares del pescador colombiano, Alejandro Carranza, aseguraron que fue víctima de una ejecución extrajudicial luego de que su embarcación fuera bombardeada por fuerzas estadounidenses en el Caribe.

Familia del pescador colombiano, Alejandro Carranza, denunció a Estados Unidos ante la CIDH.
Familia del pescador colombiano, Alejandro Carranza, denunció a Estados Unidos ante la CIDH. | Composición LR/difusión

Los familiares de un ciudadano colombiano, presuntamente asesinado durante un operativo militar de Estados Unidos en el mar Caribe, presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata del primer caso de este tipo que llega a esa instancia internacional.

La demanda fue interpuesta el último martes por el abogado especialista en derechos humanos, Dan Kovalik, y firmada por la esposa de del fallecido, Katerine Hernández Bernal. En ella se argumenta que el pescador colombiano Alejandro Carranza falleció el 15 de septiembre, luego de que una embarcación estadounidense impactara su bote frente a las costas de Colombia.

TE RECOMENDAMOS

Congreso define hoy el futuro de Delia Espinoza | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

lr.pe

Alegan una ejecución extrajudicial

El abogado Kovalik denunció que la muerte de Carranza fue resultado de una ejecución extrajudicial cometida por el gobierno de Estados Unidos, en clara transgresión a los derechos humanos. Según detalló, la familia del pescador busca una compensación por los daños sufridos y acabar a este tipo de ataques letales. “Estas muertes violan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, señala la denuncia que incluye dirigente de una asociación de pescadores en Santa Marta, como testigo de los hechos.

El documento, además, responsabiliza directamente del asesinato al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien acusa de haber ordenado el bombardeo de embarcaciones como la que ocupaba Carranza Medina, provocando la muerte de todos los tripulantes. También sostiene que dicha operación fue "ratificada" por el presidente Donald Trump.

Trump, por su parte, declaró en su red Truth Social que el ataque del 15 de septiembre había acabado con la vida de tres “narcoterroristas venezolanos” que transportaban droga hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la familia de Carranza sostiene una versión muy distinta: afirman que Alejandro era un pescador de marlines y atunes, que ese día salió al mar como de costumbre y que nunca regresó a casa.

PUEDES VER: La ruptura de la ‘Paz Total’ en Colombia, el plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados

lr.pe

Petro defiende a pescador asesinado

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró, anteriormente, que Alejandro Carranza había dedicado toda su vida a la pesca y que no tenía vínculos con el narcotráfico. Según explicó, el día del ataque, su embarcación había enviado una señal de auxilio tras sufrir una falla en el motor.

Más adelante, Petro reconoció que, ante la situación económica que enfrentaba, el pescador podría haber aceptado dinero para transportar mercancía ilegal. Sin embargo, enfatizó que “nunca sus acciones merecieron la pena de muerte”.

El último lunes, el jefe de Estado confirmó que el abogado Kovalik había asumido la defensa legal de la familia de Carranza. Además, pidió la conformación de una comisión de juristas colombianos para investigar lo que, a su juicio, fueron "delitos" cometidos en el Caribe.

PUEDES VER: EE. UU. anuncia plan de contingencia si Maduro deja la presidencia de Venezuela tras su conversación con Trump

lr.pe

Los ataques de EE.UU. contra presuntas 'narcolanchas' en el Caribe

Desde inicios de septiembre, la Casa Blanca ha lanzado al menos 22 ataques contra embarcaciones que, según sus informes, estarían involucradas en el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones han dejado un saldo de al menos 83 personas fallecidas.

Las autoridades estadounidenses han intentado justificar estas acciones argumentando que los barcos transportaban individuos asociados a cerca de dos decenas de cárteles de droga, los cuales, según Washington, estarían inmersos en un conflicto armado contra Estados Unidos.

Washington ha insistido en que estas operaciones “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados”, un marco jurídico internacional que busca proteger a la población civil en escenarios de guerra o enfrentamiento armado.

Sin embargo, la CIDH manifestó su preocupación por la naturaleza de estos ataques. A través de un comunicado, la entidad instó al gobierno estadounidense a “garantizar que todas las operaciones de seguridad, incluidas las que se llevan a cabo fuera de sus fronteras, sean coherentes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, se lee en el comunicado.

Notas relacionadas
Gobierno de Petro rechaza amenaza de Trump sobre posibles acciones militares contra el narcotráfico en Colombia

Gobierno de Petro rechaza amenaza de Trump sobre posibles acciones militares contra el narcotráfico en Colombia

LEER MÁS
Donald Trump advierte que atacará a países que trafiquen drogas a EE. UU. y menciona directamente a Colombia

Donald Trump advierte que atacará a países que trafiquen drogas a EE. UU. y menciona directamente a Colombia

LEER MÁS
Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS
Putin se reunirá con el enviado de Trump para seguir evaluando el plan de paz con Ucrania: "Está previsto mañana"

Putin se reunirá con el enviado de Trump para seguir evaluando el plan de paz con Ucrania: "Está previsto mañana"

LEER MÁS
El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única de 700 especies

El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única de 700 especies

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Mundo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Salvador Nasralla y 'Tito' Asfura son los favoritos en este primer conteo de votos

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

Trump confirma que conversó hace poco con Nicolás Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025