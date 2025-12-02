HOYSuscripcion LR Focus

Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
A qué hora es el Miss Venezuela 2025: horarios para ver el concurso de belleza en Venezuela, Estados Unidos, España, Colombia, Perú y otros países

El Miss Venezuela 2025 se celebrará el jueves 4 de diciembre, marcando su 73.ª edición como uno de los concursos de belleza más relevantes de Latinoamérica. Revisa a qué hora lo podrás ver y a través de qué canales.

El Miss Venezuela se celebrará el jueves 4 de diciembre de 2025. | Foto: Composición LR.

El Miss Venezuela 2025 se alista para deslumbrar este jueves 4 de diciembre en su 73.ª edición, consolidándose nuevamente como uno de los certámenes de belleza más influyentes y esperados de Latinoamérica. Este año, la expectativa es especialmente alta, pues se elegirá a la sucesora de Stephany Abali, quien no solo brilló como segunda finalista en el Miss Universo, sino que además fue coronada como Miss Universe América, un logro que reforzó el prestigio internacional del país en concursos de belleza.

En total, 22 jóvenes aspirantes llegaron a la competencia, pero solo 12 lograron asegurar su pase a la gran final tras la exigente preliminar del 27 de noviembre, donde fueron evaluadas en pasarela, oratoria y presentación escénica. El evento promete una velada llena de glamour y tensión, acompañada de números musicales, presentadores de renombre y un panel de jurados compuesto por especialistas en moda, televisión y belleza.

¿Dónde ver el Miss Venezuela 2025?: canal de TV que transmitirá el concurso de belleza en Venezuela, Estados Unidos, España, Colombia, Perú y otros países

¿A qué hora es el Miss Venezuela 2025?

El certamen comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Venezuela). Estos son los horarios por país:

  • Final del Miss Venezuela 2025 en Perú, Colombia, Ecuador: jueves 4 de diciembre a las 7:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en Chile, Bolivia, Paraguay: jueves 4 de diciembre a las 8:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en Argentina, Uruguay: jueves 4 de diciembre a las 9:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en México (CDMX): jueves 4 de diciembre a las 6:00 p. m.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en Estados Unidos: jueves 4 de diciembre a las 7:00 P. M.
  • Final del Miss Venezuela 2025 en España: 1:00 a. m. del 5 de diciembre

Además, esta edición incluirá innovaciones en la dinámica de votación y segmentos especiales sobre la preparación de las candidatas, quienes llevan meses sometidas a rigurosos entrenamientos en pasarela, cultura general, oratoria y proyección internacional. Si algo está claro, es que el Miss Venezuela vuelve recargado y dispuesto a marcar un nuevo hito en su historia.

Miss Venezuela 2025: ¿dónde y en qué canales ver en vivo?

La transmisión oficial del Miss Venezuela 2025 estará disponible en señal abierta por Venevisión para todo el territorio venezolano. Para los espectadores fuera del país, el certamen podrá verse gratis y en vivo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal, accesible desde cualquier parte del mundo.

Los usuarios solo deben ingresar a venevisionplay.com o descargar la aplicación disponible para iOS y Android, donde podrán seguir la programación en vivo desde celulares, laptops, tablets o Smart TV.

  • Venezuela: Venevisión (señal abierta)
  • Resto del mundo:
  • Plataforma oficial: Venevisión Play
  • YouTube: canal oficial de Miss Venezuela y Venevisión
