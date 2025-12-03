HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Mundo

Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

Trump había anunciado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.

Nicolás Maduro y Donald Trump conversaron por llamada telefónica hace diez días.
Nicolás Maduro y Donald Trump conversaron por llamada telefónica hace diez días. | Composición LR

Nicolás Maduro confirmó este miércoles que conversó con su par estadounidense hace diez días y que esta se dio en un tono "cordial". "Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de EE.UU. y el presidente de Venezuela", dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", añadió el mandatario venezolano. Por su parte, Donald Trump ya había confirmado el domingo 30 de noviembre que habló por teléfono con el líder chavista, sin dar detalles sobre la conversación. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", expresó.

TE RECOMENDAMOS

Congreso define hoy el futuro de Delia Espinoza | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Trump confirma conversaciones con Maduro

Trump confirmó el domingo que mantuvo una conversación telefónica con Maduro, aunque evitó ofrecer mayores detalles. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, sostuvo en ese momento. Ya el miércoles, indicó que el intercambio con Maduro fue corto: “Le dije solo un par de cosas”. También enfatizó que “es mucho más que una campaña de presión”.

Días antes, el presidente había adelantado que Estados Unidos empezaría “muy pronto” a dirigir operaciones “en tierra” contra “narcotraficantes venezolanos”.

Así inició la tensión entre EE.UU. y Venezuela

Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, cerca de Venezuela, a la que se incorporó en noviembre los portaviones más grandes del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero el país latino sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

El objetivo del despliegue militar fue, según, luchar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Además, el gobierno de Trump afirmó que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. Sumado a ello, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista.

Maduro, por su parte, denunció que las maniobras militares de Estados Unidos buscaban derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

Notas relacionadas
María Corina Machado culpa a Maduro por el despliegue militar de Estados Unidos tras no aceptar abandonar Venezuela

María Corina Machado culpa a Maduro por el despliegue militar de Estados Unidos tras no aceptar abandonar Venezuela

LEER MÁS
Marco Rubio advierte a Maduro que no engañará a Trump como lo hizo con Biden de concretarse un acuerdo con el régimen

Marco Rubio advierte a Maduro que no engañará a Trump como lo hizo con Biden de concretarse un acuerdo con el régimen

LEER MÁS
EE. UU. anuncia plan de contingencia si Maduro deja la presidencia de Venezuela tras su conversación con Trump

EE. UU. anuncia plan de contingencia si Maduro deja la presidencia de Venezuela tras su conversación con Trump

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que a Putin "le gustaría que terminara" la guerra con Ucrania tras conversaciones en Moscú

Trump asegura que a Putin "le gustaría que terminara" la guerra con Ucrania tras conversaciones en Moscú

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
Marco Rubio advierte a Maduro que no engañará a Trump como lo hizo con Biden de concretarse un acuerdo con el régimen

Marco Rubio advierte a Maduro que no engañará a Trump como lo hizo con Biden de concretarse un acuerdo con el régimen

LEER MÁS
Familia colombiana denuncia a Estados Unidos ante la CIDH por asesinato de un pescador en ataque en el Caribe

Familia colombiana denuncia a Estados Unidos ante la CIDH por asesinato de un pescador en ataque en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025