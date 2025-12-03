Nicolás Maduro confirmó este miércoles que conversó con su par estadounidense hace diez días y que esta se dio en un tono "cordial". "Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de EE.UU. y el presidente de Venezuela", dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", añadió el mandatario venezolano. Por su parte, Donald Trump ya había confirmado el domingo 30 de noviembre que habló por teléfono con el líder chavista, sin dar detalles sobre la conversación. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", expresó.

Ya el miércoles, indicó que el intercambio con Maduro fue corto: "Le dije solo un par de cosas". También enfatizó que "es mucho más que una campaña de presión".

Días antes, el presidente había adelantado que Estados Unidos empezaría “muy pronto” a dirigir operaciones “en tierra” contra “narcotraficantes venezolanos”.

Así inició la tensión entre EE.UU. y Venezuela

Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, cerca de Venezuela, a la que se incorporó en noviembre los portaviones más grandes del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero el país latino sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

El objetivo del despliegue militar fue, según, luchar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Además, el gobierno de Trump afirmó que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. Sumado a ello, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista.

Maduro, por su parte, denunció que las maniobras militares de Estados Unidos buscaban derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.