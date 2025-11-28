HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump y Maduro conversaron la semana pasada y habría un encuentro entre ambos en EE. UU., según New York Times

La conversación abriría una vía diplomática entre Estados Unidos y Venezuela ante las acusaciones contra Maduro por narcotráfico.

Trump y Maduro conversaron la semana pasada, según NY Times. Foto: AFP
Trump y Maduro conversaron la semana pasada, según NY Times. Foto: AFP

Donald Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro sobre un posible encuentro en persona entre ambos en territorio de Estados Unidos, según informa de The New York Times. Aunque no se acordó una fecha para la cita, este acercamiento sería un primer paso para un cambio en las tensiones en el Caribe.

En la conversación, que también participó el Secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo justo antes de que entrara en vigor la designación del Departamento de Estado que etiqueta a Maduro como el jefe de una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles, según el medio estadounidense. Este sería el primer encuentro en la historia entre el líder venezolano y Trump.

La llamada telefónica entre Trump y Maduro

Un portavoz de la Casa Blanca se negó a dar detalles sobre la conversación entre ambos presidentes. Sin embargo, desde Venezuela se confirmó la llamada directa a través de fuentes cercanas al gobierno, quienes pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas a declarar públicamente, según NY Times.

