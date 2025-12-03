HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Petro rechaza amenaza de Trump sobre posibles acciones militares contra el narcotráfico en Colombia

La Cancillería de Colombia aseguró que cualquier intervención militar en su territorio significaría un atentado contra la soberanía e integridad del país.

Colombia rechazó amenazas de intervención militar por parte de Trump.
Colombia rechazó amenazas de intervención militar por parte de Trump. | AFP

La Cancillería de Colombia emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera categórica “cualquier amenaza de agresión externa” que atente contra la soberanía e integridad del país. Esta respuesta se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el último martes que su gobierno estaba considerando la posibilidad de realizar “ataques en tierra” como parte de las operaciones militares contra presuntas ‘narcolanchas’.

"Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de EE.UU., Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico", señala un comunicado publicado por la Cancillería en su sitio web oficial. Asimismo, el Gobierno colombiano reiteró su "compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional".

Colombia asegura estar luchando contra el narcotráfico

Bogotá aseguró estar luchando contra el narcotráfico y destacó que este desafío se enfrenta desde un enfoque integral, equilibrado y sustentado en evidencia, que prioriza el "respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida".

En ese sentido, señalaron que su estrategia busca abordar los impactos que el actual sistema internacional de fiscalización de drogas genera en aspectos "como los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos".

En otra del pronunciamiento, el Gobierno colombiano hizo un llamado urgente a fortalecer la unidad entre los países de América Latina y el Caribe, apelando a los lazos de hermandad que los unen. “Ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía. Colombia es un pueblo con raíces profundas que construye un futuro de prosperidad y tranquilidad para toda la región" se lee en el documento.

La dura respuesta de Petro sobre Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia a Trump, tras afirmar que cualquier acción que vulnere la soberanía colombiana será considerada una "declaración de guerra". "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", expresó Petro a través de su cuenta oficial en X.

Además, el jefe de Estado extendió una invitación al republicano para que sea testigo del trabajo que realiza su Gobierno en la lucha contra los narcóticos, específicamente en la destrucción de laboratorios de producción de cocaína. Según indicó, las autoridades colombianas destruyen en promedio 9 de estos centros cada día, lo que impide que la droga llegue al mercado estadounidense.

"Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen: un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar", enfatizó Petro, al tiempo que exigió a Trump poner fin a las "calumnias" en su contra.

Trump advierte a Colombia

Trump advirtió el martes que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques” e hizo una mención directa a Colombia, a la que vincula por la fabricación de cocaína y otros estupefacientes. Esta declaración la ofreció durante una reunión con su gabinete, donde fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones terrestres contra el narcotráfico.

“Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”, advirtió.

Tras consultarle sobre si las acciones no se limitarían solo a Venezuela, Trump respondió: “No, no solo Venezuela”. El presidente señaló de que ese país: "Ha sido muy malo. Han enviado asesinos a nuestro país. Vaciaron las cárceles en nuestro país", añadió.

