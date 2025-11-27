HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

USA

USCIS confirma que solo aceptará este método de pago para los trámites migratorios de extranjeros

Este cambio de USCIS busca eliminar el uso de cheques y otros métodos tradicionales, con la mejora de seguridad y la agilización del trámite de solicitudes migratorias.

USCIS informó que solo aceptará un método de pago para los trámites migratorios.
USCIS informó que solo aceptará un método de pago para los trámites migratorios. | AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) determinó, desde el pasado 28 de octubre, que todos los pagos de tarifas migratorias se deben realizar de manera electrónica para la mayoría de los formularios presentados en papel. Esta medida afecta tanto a quienes gestionan trámites migratorios dentro como fuera del país.

El propósito de esta nueva normativa, comunicada por la agencia federal, es casi eliminar el uso de cheques, giros postales y money orders, buscando con ello reducir los rechazos administrativos y mejorar la seguridad y la rapidez de los procesos migratorios.

PUEDES VER: USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

lr.pe

La nueva disposición de USCIS para realizar trámites

De acuerdo con la información de USCIS, todos los solicitantes ahora deben realizar sus pagos mediante transferencias electrónicas a través de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), con el Formulario G-1650, o bien autorizar pagos a través de tarjetas bancarias con el Formulario G-1450, dependiendo del tipo de trámite y si la persona está dentro o fuera de Estados Unidos.

Este cambio implica una transformación estructural en la manera de presentar las solicitudes migratorias, ya que la mayoría de los procesos que anteriormente se realizaban por correo o de manera presencial con métodos tradicionales ahora han quedado restringidas de manera permanente.

Las nuevas normas de pago digital es parte de una iniciativa más amplia para modernizar la administración del sistema federal en Estados Unidos. El objetivo de esta actualización incluye la digitalización progresiva de los registros, así como el fortalecimiento de las medidas antifraude en la tramitación de permisos, residencias y autorizaciones laborales, todo bajo la supervisión de USCIS.

PUEDES VER: Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

lr.pe

¿Qué más establece USCIS respecto a los trámites migratorios?

USCIS indicó que los pagos en línea siguen estando disponibles para ciertos trámites electrónicos, y estos se pueden realizar fácilmente a través del portal oficial usando una tarjeta bancaria o una autorización para retiro de fondos desde una cuenta bancaria. En cuanto a los métodos tradicionales, como cheques personales, cheques certificados o giros postales, han sido eliminados en la mayoría de los casos.

Sin embargo, para algunos trámites que impliquen consulados o embajadas fuera de Estados Unidos, la posibilidad de usar otros métodos de pago depende de las reglas específicas de cada jurisdicción. Por ello, se sugiere verificar los detalles directamente con la sede correspondiente.

El objetivo de estos cambios es reducir errores comunes, como la introducción de cifras incorrectas, la falta de firmas o problemas con los pagos a través de métodos tradicionales. La agencia destacó la importancia de seguir cuidadosamente las instrucciones oficiales para evitar que los trámites sean rechazados de forma automática.

PUEDES VER: Salario mínimo en California: este es el nuevo monto que ganará cada trabajador desde el 1 de enero de 2026

lr.pe

¿Qué debes tomar en cuenta al rellenar los formularios de pago G-1650 y G-1450?

Para evitar que la solicitud sea rechazada, el solicitante debe completar correctamente el Formulario G-1450 si opta por realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. Esto incluye proporcionar el nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y la firma del titular. Por otro lado, el Formulario G-1650 requiere detalles como el nombre del banco, el número de ruta, el tipo y número de cuenta, así como la firma y autorización para el débito electrónico.

Es crucial verificar que toda la información esté correcta, ya que incluso el más mínimo error podría resultar en la cancelación de la solicitud, tal como señala USCIS en sus guías para usuarios. Solo se aceptarán pagos que coincidan exactamente con el monto correspondiente, sin permitir el pago de varios trámites juntos ni fraccionar el monto. Las aplicaciones que contengan errores en los datos o dejen campos obligatorios sin completar serán rechazadas sin excepción.

¿Por qué razones USCIS rechaza los pagos en trámites migratorios?

Según lo especificado en el manual oficial de USCIS y sus preguntas frecuentes, la agencia tiene una política muy clara respecto a los pagos. Si el monto recibido no es exacto al requerido, o si el método de pago no es válido, la solicitud es rechazada de manera automática. La política establece lo siguiente:

  • Si un pago tiene fondos insuficientes, se intentará cobrar una vez más. Si este segundo intento también falla, la solicitud será rechazada.
  • Si el rechazo ocurre en el primer intento debido a errores ajenos al saldo (como información incorrecta o cuentas bloqueadas), no se hará un nuevo intento y la solicitud será descartada.
  • En cualquiera de los casos, el usuario recibirá una notificación escrita detallando las razones del rechazo y confirmando que no se podrá continuar con el proceso.
Notas relacionadas
USCIS presenta formulario para obtener la residencia permanente a través del programa de la Tarjeta Dorada

USCIS presenta formulario para obtener la residencia permanente a través del programa de la Tarjeta Dorada

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
USCIS anuncia nuevos precios para trámites migratorios desde el 1 de enero de 2026: revisa la lista completa

USCIS anuncia nuevos precios para trámites migratorios desde el 1 de enero de 2026: revisa la lista completa

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

LEER MÁS
CBP lanza nuevo sistema de vigilancia que arresta a conductores de EE.UU. que realicen viajes “sospechosos”

CBP lanza nuevo sistema de vigilancia que arresta a conductores de EE.UU. que realicen viajes “sospechosos”

LEER MÁS
Nuevas reglas para placas de autos en Florida: Ron DeSantis impone estas medidas más estrictas para conductores

Nuevas reglas para placas de autos en Florida: Ron DeSantis impone estas medidas más estrictas para conductores

LEER MÁS
USCIS presenta formulario para obtener la residencia permanente a través del programa de la Tarjeta Dorada

USCIS presenta formulario para obtener la residencia permanente a través del programa de la Tarjeta Dorada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

USA

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

CBP lanza nuevo sistema de vigilancia que arresta a conductores de EE.UU. que realicen viajes “sospechosos”

Nuevas reglas para placas de autos en Florida: Ron DeSantis impone estas medidas más estrictas para conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025