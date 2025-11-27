USCIS confirma que solo aceptará este método de pago para los trámites migratorios de extranjeros

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) determinó, desde el pasado 28 de octubre, que todos los pagos de tarifas migratorias se deben realizar de manera electrónica para la mayoría de los formularios presentados en papel. Esta medida afecta tanto a quienes gestionan trámites migratorios dentro como fuera del país.

El propósito de esta nueva normativa, comunicada por la agencia federal, es casi eliminar el uso de cheques, giros postales y money orders, buscando con ello reducir los rechazos administrativos y mejorar la seguridad y la rapidez de los procesos migratorios.

La nueva disposición de USCIS para realizar trámites

De acuerdo con la información de USCIS, todos los solicitantes ahora deben realizar sus pagos mediante transferencias electrónicas a través de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), con el Formulario G-1650, o bien autorizar pagos a través de tarjetas bancarias con el Formulario G-1450, dependiendo del tipo de trámite y si la persona está dentro o fuera de Estados Unidos.

Este cambio implica una transformación estructural en la manera de presentar las solicitudes migratorias, ya que la mayoría de los procesos que anteriormente se realizaban por correo o de manera presencial con métodos tradicionales ahora han quedado restringidas de manera permanente.

Las nuevas normas de pago digital es parte de una iniciativa más amplia para modernizar la administración del sistema federal en Estados Unidos. El objetivo de esta actualización incluye la digitalización progresiva de los registros, así como el fortalecimiento de las medidas antifraude en la tramitación de permisos, residencias y autorizaciones laborales, todo bajo la supervisión de USCIS.

¿Qué más establece USCIS respecto a los trámites migratorios?

USCIS indicó que los pagos en línea siguen estando disponibles para ciertos trámites electrónicos, y estos se pueden realizar fácilmente a través del portal oficial usando una tarjeta bancaria o una autorización para retiro de fondos desde una cuenta bancaria. En cuanto a los métodos tradicionales, como cheques personales, cheques certificados o giros postales, han sido eliminados en la mayoría de los casos.

Sin embargo, para algunos trámites que impliquen consulados o embajadas fuera de Estados Unidos, la posibilidad de usar otros métodos de pago depende de las reglas específicas de cada jurisdicción. Por ello, se sugiere verificar los detalles directamente con la sede correspondiente.

El objetivo de estos cambios es reducir errores comunes, como la introducción de cifras incorrectas, la falta de firmas o problemas con los pagos a través de métodos tradicionales. La agencia destacó la importancia de seguir cuidadosamente las instrucciones oficiales para evitar que los trámites sean rechazados de forma automática.

¿Qué debes tomar en cuenta al rellenar los formularios de pago G-1650 y G-1450?

Para evitar que la solicitud sea rechazada, el solicitante debe completar correctamente el Formulario G-1450 si opta por realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. Esto incluye proporcionar el nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y la firma del titular. Por otro lado, el Formulario G-1650 requiere detalles como el nombre del banco, el número de ruta, el tipo y número de cuenta, así como la firma y autorización para el débito electrónico.

Es crucial verificar que toda la información esté correcta, ya que incluso el más mínimo error podría resultar en la cancelación de la solicitud, tal como señala USCIS en sus guías para usuarios. Solo se aceptarán pagos que coincidan exactamente con el monto correspondiente, sin permitir el pago de varios trámites juntos ni fraccionar el monto. Las aplicaciones que contengan errores en los datos o dejen campos obligatorios sin completar serán rechazadas sin excepción.

¿Por qué razones USCIS rechaza los pagos en trámites migratorios?

Según lo especificado en el manual oficial de USCIS y sus preguntas frecuentes, la agencia tiene una política muy clara respecto a los pagos. Si el monto recibido no es exacto al requerido, o si el método de pago no es válido, la solicitud es rechazada de manera automática. La política establece lo siguiente: