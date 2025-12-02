Nueva escalada entre Washington y Caracas: ¿qué cambia con la llamada de Trump a Maduro?

Lejos de cualquier consenso, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha profundizado hasta delinear un escenario sin margen para negociaciones reales. Donald Trump, decidido a frenar la crisis del narcotráfico en su país, ha lanzado un ultimátum que hace resonar los tambores de ataque y estrecha aún más las opciones de Nicolás Maduro, quien exige que cualquier salida incluya garantías personales para él y su familia. En Caracas, el poder se ajusta a un desenlace inevitable, consciente de que Washington ya no deja espacio para maniobras.

La primera llamada telefónica entre ambos mandatarios tampoco logró moderar el tono de Trump, quien mantiene firme su acusación de que Maduro es la figura central del “narcoterrorismo” en la región y el responsable máximo del denominado Cartel de los Soles. Esa narrativa —reforzada desde el 2 de septiembre con las nuevas escaladas militares en el Caribe— ha definido el rumbo de esta confrontación y deja en claro que la Casa Blanca no está dispuesta a suavizar su postura mientras no haya un cambio real en el poder venezolano.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA RESPONDE A QUIENES QUIEREN SILENCIARLA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Mientras ambos mandatarios intentan resolver el conflicto desde la lógica de sus propios intereses, emerge una mirada más humana que cuestiona hasta dónde puede escalar el despliegue militar estadounidense. Las operaciones recientes —en las que decenas de personas han perdido la vida de forma abrupta— ya han sido descritas por algunos legisladores estadounidenses como posibles crímenes de guerra. Aun así, aferrados a sus objetivos estratégicos, todo indica que episodios como estos podrían seguir repitiéndose.

Picos máximos de tensión

Trump elevó la tensión en las horas previas a su llamada con Nicolás Maduro mediante una serie de decisiones que reforzaron su postura de confrontación frente al régimen venezolano. El cierre total del espacio aéreo de Venezuela en los últimos días abrió la puerta a interpretaciones sobre un eventual ataque estadounidense desde el aire. No obstante, en un intento de controlar esas especulaciones, el propio presidente pidió “no leer demasiado entre líneas” ni atribuirle más significado del necesario a esta maniobra.

Pese a los esfuerzos del gobierno estadounidense por minimizar la intensidad de sus planes frente a la administración venezolana, sus movimientos proyectan un escenario distinto. La reciente reunión entre sus principales figuras de seguridad —incluidos Marco Rubio y Pete Hegseth— refuerza la señal de que la Casa Blanca está decidida a redoblar su ofensiva contra el narcotráfico en la región y, por extensión, contra el liderazgo de Nicolás Maduro, en el poder desde la muerte de Hugo Chávez.

En Washington ya se han encendido las alarmas ante un eventual escenario de salida de Maduro. El Pentágono dispone de un plan de gran alcance —aún sin detalles públicos— sobre el curso de acción que adoptaría Estados Unidos tras la retirada del líder del régimen, en una señal de respaldo total a la estrategia de Trump. Según fuentes consultadas por la agencia Reuters, el presidente también habría descartado la posibilidad de una presidencia temporal encabezada por Delcy Rodríguez, reforzando la idea de que la Casa Blanca no contempla transiciones que mantengan al chavismo en el control inmediato del poder.

Desde el régimen venezolano, Maduro y sus aliados han exhibido una unidad inusual en medio de la aceleración de reformas constitucionales destinadas a fortalecer lo que denominan "el poder popular". Estas medidas buscan reforzar su estructura política en un momento particularmente delicado, donde la cohesión interna se presenta como un recurso estratégico frente a las presiones externas. "Somos una fuerza", enfatizó el mandatario al anunciar la creación de un nuevo buró político que actuará como soporte de sus bases sociales y del aparato estatal.

Un Maduro confiado, enérgico y convencido —al menos en su discurso— de que no existe posibilidad real de ser desplazado del poder. Así se mostró durante una concentración multitudinaria en Caracas, apenas días después de denunciar que Venezuela había sufrido 22 semanas de "terrorismo psicológico" por las tensiones con Estados Unidos vinculadas al narcotráfico. Lejos de plantear salidas diplomáticas ante una posible escalada militar, el líder del chavismo se aferra a la fortaleza de su aparato político y a la narrativa de resistencia como principal escudo frente a cualquier intento de derrocamiento.

Un nuevo modus operandi

Un informe de The Washington Post reveló un giro decisivo en las operaciones antidrogas de Estados Unidos: las tradicionales capturas marítimas están siendo reemplazadas por ataques con misiles letales. Según reuniones clasificadas citadas por legisladores, esta estrategia ya es tratada como un "conflicto armado no internacional" contra organizaciones narcoterroristas designadas. El cambio abre un debate delicado: determinar si todos los ocupantes de las narcolanchas son realmente traficantes o si algunos podrían ser víctimas colaterales de una política cada vez más agresiva.

El mismo informe reveló que Pete Hegseth, alto funcionario del Departamento de Guerra, habría ordenado "matar a todos" durante un ataque contra un presunto barco narcotraficante en el mar Caribe. Sin embargo, en una declaración posterior, Donald Trump negó que esa instrucción proviniera de él, en un intento por minimizar el alcance del episodio y evitar que interfiera con su objetivo central: demostrar que su ofensiva busca frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Colombia también ha acusado a Estados Unidos de haber matado a un pescador inocente en otro ataque de la misma campaña, un hecho que alimenta las dudas sobre la calidad de la inteligencia empleada para seleccionar los objetivos. A esto se suma la preocupación expresada por funcionarios de la DEA, quienes apuntan que embarcaciones rápidas con tantos tripulantes —como la del 2 de septiembre— no son típicas del narcotráfico, lo que refuerza las sospechas de que algunas de las víctimas podrían haber sido civiles y no integrantes de redes criminales.

TWP también reveló que los familiares de las personas fallecidas en el Caribe presentarán una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma la acusación de que el Pentágono habría entregado un video sin editar de uno de los ataques, un hecho que profundiza las dudas sobre la transparencia del operativo. En conjunto, estos elementos erosionan la credibilidad del accionar de Trump en la región, que algunos expertos ya califican como "un acto para nada legal ni moral".

Intervención del papa León XIV

El papa León XIV intervino en la crisis entre Washington y Caracas con un mensaje claro: pidió a Estados Unidos evitar el uso de la fuerza en Venezuela y optar por el diálogo. Durante la conferencia de prensa en su vuelo de regreso a Roma, el Pontífice cuestionó de forma elíptica la postura del gobierno de Trump y señaló que existen alternativas —como la negociación o la presión económica— antes de considerar una operación militar.

León XIV reconoció que las señales desde Washington son contradictorias: por un lado, la reciente llamada entre ambos presidentes; por otro, la posibilidad real de una acción armada. Su preocupación se centró en el impacto humanitario, recordando que en escenarios de tensión quienes más sufren son los ciudadanos, no las autoridades.

El llamado del Papa no altera el curso inmediato del conflicto, pero sí expone el riesgo de una intervención que, según su lectura, podría ser evitada si existe voluntad política. En un contexto marcado por ultimátums y preparativos militares, su postura subraya que aún hay espacio —aunque limitado— para una salida no violenta.