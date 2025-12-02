HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Mundo

Rusia y Estados Unidos fracasan en el acuerdo territorial para finalizar la guerra en Ucrania

Putin se reunió en Moscú con Jared Kushner y Steve Witkoff para discutir una propuesta estadounidense. El Kremlin confirmó que no hubo avances sobre el tema de los territorios ocupados.

Putin se reunio con emisarios de EE. UU.
Putin se reunio con emisarios de EE. UU. | Composición LR

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo esta semana en Moscú una reunión de aproximadamente cinco horas con Jared Kushner y Steve Witkoff, representantes estadounidenses vinculados al expresidente Donald Trump. El objetivo fue discutir una iniciativa para detener el conflicto en Ucrania.

El encuentro no logró acuerdos en uno de los puntos centrales de la propuesta: la situación de los territorios ucranianos bajo control ruso. Según Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, "no se alcanzó ningún compromiso" en ese aspecto, aunque ambas partes mantuvieron el canal de diálogo abierto.

DELIA ESPINOZA RESPONDE A QUIENES QUIEREN SILENCIARLA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

lr.pe

El tema territorial sigue sin resolverse

Durante las conversaciones, se abordaron elementos de un plan estadounidense de 28 puntos, reelaborado tras intercambios con autoridades ucranianas. Pese a ello, el gobierno ruso expresó su desacuerdo con varios aspectos del documento, particularmente los relacionados con las regiones ocupadas.

Rusia controla actualmente alrededor del 19% del territorio de Ucrania. El asesor Ushakov indicó que, aunque se encontraron coincidencias en algunos puntos del plan, las propuestas principales sobre el estatus territorial no fueron aceptadas.

PUEDES VER: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

lr.pe

Ucrania insiste en su participación directa

Desde Irlanda, donde realiza una visita oficial, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reiteró que su gobierno no aceptará decisiones que se tomen sin su consentimiento. En una publicación en redes sociales, afirmó que “nada se decidirá sobre nuestro futuro sin nosotros”.

Zelenski también señaló que espera sostener una conversación con el presidente de Estados Unidos para abordar temas relacionados con la paz, incluyendo la cuestión territorial.

PUEDES VER: Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

lr.pe

Avances militares rusos en paralelo

Mientras se desarrollan las gestiones diplomáticas, las fuerzas rusas reportaron avances en el frente. El Ministerio de Defensa en Moscú anunció la toma de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, el ejército ucraniano afirmó que los combates continúan en ambas localidades.

Según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia avanzó 701 kilómetros cuadrados durante noviembre, su mayor progreso territorial en el último año.

PUEDES VER: Jara prevé una victoria en Chile pese a liderazgo de Kast en las encuestas a solo un día del debate presidencial

lr.pe

Próxima reunión con delegación ucraniana

Tras el encuentro en Moscú, los enviados estadounidenses tienen previsto reunirse con representantes del gobierno ucraniano, posiblemente en Bruselas. La fecha y el lugar exactos aún no han sido confirmados oficialmente.

Por el momento, no se ha anunciado una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos.

