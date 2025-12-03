Apagón masivo en la mitad occidental de Cuba deja a más de 3 millones de personas sin luz

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al promediar las 5.00 a. m., provocó un apagón masivo que afectó a la región occidental de Cuba, incluidas la capital, La Habana. Así lo informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Este incidente se produce en medio de una crisis energética que ya venía generando apagones prolongados en diferentes zonas del país, debido a un déficit histórico en la capacidad de generación eléctrica.

Las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana figuran entre las más afectadas. Cabe resaltar que, el último lunes, el 59% del territorio nacional fue impactado por cortes simultáneos de energía, marcando un récord negativo en términos de suministro eléctrico.

Por esta razón se produjo el apagón masivo

Lázaro Guerra, director general de Electricidad del Minem, explicó a través de la televisión estatal que el apagón se originó por una falla en la línea de transmisión que conecta a dos de las principales plantas termoeléctricas del occidente cubano: Ché Guevara, ubicada en Santa Cruz del Norte, y Antonio Guiteras, en Matanzas.

Como consecuencia, otras dos centrales, Felton, en Holguín, y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, también quedaron desconectadas del SEN. Sin embargo, Guerra indicó que ambas ya se encuentran en "proceso de arranque".

Con esta avería, cuatro de las siete centrales termoeléctricas del país quedaron fuera de funcionamiento. Las únicas que continuaron operando fueron Guiteras, una de las mayores de la isla, Renté (Santiago de Cuba) y 10 de Octubre (Nuevitas).

El presidente Miguel Díaz-Canel, por su parte, se pronunció en redes sociales y aseguró que funcionarios del Minem “no descansa” ante esta situación. Además, atribuyó este nuevo colapso del SEN tanto al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos como a los estragos del huracán Melissa, que afectó al oriente del país hace un mes.

La crisis energética en Cuba

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una profunda crisis energética marcada por el deterioro de sus plantas termoeléctricas, muchas de ellas con tecnología obsoleta. A esto se suma la escasez de divisas, que impide al país adquirir el combustible necesario, fueloil y diésel, para mantener operativas sus unidades de generación eléctrica.

A lo largo del año, el SEN ha registrado cinco apagones generales que dejaron al país completamente sin luz. En varios de esos casos, la recuperación del servicio tardó incluso varios días. También se han producido múltiples fallas parciales, como la ocurrida en octubre, cuando la Unión Eléctrica (UNE) atribuyó la desconexión a una “oscilación”, sin ofrecer mayores detalles.

En medio de esta crisis, los ciudadanos cubanos deben lidiar con cortes de electricidad que pueden extenderse por más de 20 horas al día, afectando gravemente la calidad de vida y el desarrollo de las actividades cotidianas en distintas zonas del país.

¿A qué se debería la crisis de electricidad en Cuba?

Especialistas independientes coinciden en que el sistema eléctrico cubano atraviesa una crisis debido a “infrafinanciación crónica”. Desde 1959, tras el triunfo de la revolución, este sector ha estado completamente en manos del Estado, lo que ha limitado su modernización. Según estudios, se necesitarían entre US$8.000 y US$10.000 millones para recuperar el sistema energético del país.

Mientras tanto, el Gobierno cubano señala que las sanciones internacionales han provocado una “asfixia energética”. Aun así, reconoce una caída en el suministro de combustibles por parte de sus principales aliados: Rusia, Venezuela y México.

Los cortes diarios de electricidad también han tenido un fuerte impacto en la economía. En los últimos cinco años, el producto interno bruto del país se ha reducido en un 11%, y todo apunta a que el año cerrará nuevamente con cifras negativas. Este escenario ha incrementado el malestar social en medio de una crisis profunda que parece no dar tregua.