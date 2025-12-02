El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este martes la liberación de los combatientes colombianos reclutados como mercenarios en Ucrania. A través de su cuenta de X, aseguró que sus compatriotas llegaron con engaños y parecen estar “secuestrados”. Esta reacción de Petro se debe a un video divulgado en redes sociales, en el que un joven colombiano afirmó ser víctima de secuestro y que se encuentra retenido por el Ejército de Kiev.

"Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a (Volodímir) Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria", pidió el mandatario.

Petro también anunció que: “he decidido que el Hospital militar de Colombia también vaya a Ucrania a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridas en esa guerra y hayan perdido extremidades. El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en la misma condición”.

Exmilitares colombianos en el conflicto Ucrania-Rusia

El portal de noticias 24/7 en Facebook​, publicó un video sobre: “Camilo Melo, un joven colombiano oriundo de Guaduas, Cundinamarca, que viajó desde Colombia hasta Ucrania para incorporarse a la Legión Extranjera del Ejército ucraniano, donde fue asignado al Batallón 47”.

“Hoy, Melo denuncia que se encuentra retenido en contra de su voluntad, pues, aunque ya cumplió con el tiempo establecido en su contrato, asegura que no le permiten regresar a su país. Afirma que, pese a haber participado en misiones de alto riesgo y sobrevivido a situaciones extremas, ahora enfrenta la frustración de no poder salir del territorio ucraniano”, relató el medio digital.

El pasado 6 de noviembre se conoció que otros dos exmilitares fueron condenados a 13 años de prisión por un tribunal administrado por Moscú en Donetsk, región ucraniana ocupada en medio del conflicto que desarrollan estas dos naciones. Los hombres fueron acusados de combatir por Ucrania. Los dos colombianos fueron identificados como Alexander Ante y José Medina, de 37 y 48 años respectivamente, y son exmiembros de las Fuerzas Militares de Colombia.

Los mercenarios fueron reportados como desaparecidos el pasado 18 de julio de 2024, luego de volar desde Madrid a Bogotá con una escala en Caracas, Venezuela. Tras aterrizar en el país vecino, sus familias reportaron no saber nada de su paradero.