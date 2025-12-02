HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso convertido en chacra fujimorista y crisis en la frontera | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Petro denuncia que mercenarios colombianos "parecen estar secuestrados" en Ucrania y exige a Zelenski que los libere

El mandatario también anunció que enviará un hospital militar a Ucrania para atender a niños heridos en el conflicto, así como a combatientes ucranianos en condiciones similares.

Gustavo Petro solicita la libertad de exmilitares colombianos. Foto: AFP
Gustavo Petro solicita la libertad de exmilitares colombianos. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este martes la liberación de los combatientes colombianos reclutados como mercenarios en Ucrania. A través de su cuenta de X, aseguró que sus compatriotas llegaron con engaños y parecen estar “secuestrados”. Esta reacción de Petro se debe a un video divulgado en redes sociales, en el que un joven colombiano afirmó ser víctima de secuestro y que se encuentra retenido por el Ejército de Kiev.

"Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a (Volodímir) Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria", pidió el mandatario.

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Petro también anunció que: “he decidido que el Hospital militar de Colombia también vaya a Ucrania a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridas en esa guerra y hayan perdido extremidades. El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en la misma condición”.

PUEDES VER: Putin se reunirá con el enviado de Trump para seguir evaluando el plan de paz con Ucrania: "Está previsto mañana"

lr.pe

Exmilitares colombianos en el conflicto Ucrania-Rusia

El portal de noticias 24/7 en Facebook​, publicó un video sobre: “Camilo Melo, un joven colombiano oriundo de Guaduas, Cundinamarca, que viajó desde Colombia hasta Ucrania para incorporarse a la Legión Extranjera del Ejército ucraniano, donde fue asignado al Batallón 47”.

“Hoy, Melo denuncia que se encuentra retenido en contra de su voluntad, pues, aunque ya cumplió con el tiempo establecido en su contrato, asegura que no le permiten regresar a su país. Afirma que, pese a haber participado en misiones de alto riesgo y sobrevivido a situaciones extremas, ahora enfrenta la frustración de no poder salir del territorio ucraniano”, relató el medio digital.

El pasado 6 de noviembre se conoció que otros dos exmilitares fueron condenados a 13 años de prisión por un tribunal administrado por Moscú en Donetsk, región ucraniana ocupada en medio del conflicto que desarrollan estas dos naciones. Los hombres fueron acusados de combatir por Ucrania. Los dos colombianos fueron identificados como Alexander Ante y José Medina, de 37 y 48 años respectivamente, y son exmiembros de las Fuerzas Militares de Colombia.

Los mercenarios fueron reportados como desaparecidos el pasado 18 de julio de 2024, luego de volar desde Madrid a Bogotá con una escala en Caracas, Venezuela. Tras aterrizar en el país vecino, sus familias reportaron no saber nada de su paradero.

Notas relacionadas
Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS
Bolivia exonera la visa para turistas a Estados Unidos y otros 6 países: "Hay que devolverle confianza al mundo"

Bolivia exonera la visa para turistas a Estados Unidos y otros 6 países: "Hay que devolverle confianza al mundo"

LEER MÁS
Macron duda de la voluntad de Rusia para la paz y exige que el plan se finalice con Ucrania "en la mesa"

Macron duda de la voluntad de Rusia para la paz y exige que el plan se finalice con Ucrania "en la mesa"

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

LEER MÁS
Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

LEER MÁS
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

LEER MÁS
Putin anuncia la toma de una nueva ciudad en Ucrania momentos antes de conversación de paz con Estados Unidos

Putin anuncia la toma de una nueva ciudad en Ucrania momentos antes de conversación de paz con Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: CNE anuncia un "empate técnico" entre Asfura y Nasralla al 57% de votos procesados

Mundo

Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: CNE anuncia un "empate técnico" entre Asfura y Nasralla al 57% de votos procesados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael Belaunde: candidato presidencial de Libertad Popular sufre atentado en su vehículo

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Poder Judicial rechaza pedido de Nicanor Boluarte para anular allanamientos a su domicilio por el caso Ícaro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025