El Gobierno de Rodrigo Paz considera la visa como un obstáculo para el desarrollo económico de Bolivia. | AFP | Aizar Raldes

El Gobierno de Rodrigo Paz, como una de sus primeras medidas adoptadas desde que llegó al poder en Bolivia, retiró los requisitos a la visa de visitantes para una serie de países, incluyendo a Estados Unidos, con el fin de incentivar el turismo en la región.

El anuncio lo dio el canciller Fernando Aramayo en compañía del presidente y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yañez, desde el Palacio de Gobierno, en La Paz.

Adiós a la visa de turista en Bolivia para estos países

Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania son los países a los que Bolivia revocó el requisito de visa para turista bajo el argumento de recuperar la economía del país, ya que, según estudió el Gobierno de Rodrigo Paz, este documento habría ocasionado indirectamente pérdidas millonarias para la región.

"Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad", exclamó el canciller Aramayo, mientras indicaba que el turismo para Bolivia será tomado por la actual gestión como una "prioridad" y un eje "transversal".

Según Aramayo, Bolivia requiere incrementar la actividad turística para captar mayores ingresos, con una proyección de al menos US$320 millones entre 2026 y 2029. "Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar y que los bolivianos también somos gente que, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio, respetando las normas", enfatizó.

"El ingreso libre de turistas mejora los ingresos"

La visa para ciudadanos estadounidenses se exige en Bolivia desde 2007, una medida que entró con el Gobierno de Evo Morales, la cual es catalogada por Aramayo como "ideológica y antieconómica", que significó un gran "daño" tanto para los turistas como para los negocios locales. Además, el canciller también anunció que, en la medida de lo posible, trabajará para que se elimine el visado Schengen a sus connacionales.

Asimismo, Rodrigo Paz agregó que la exigencia de la visa de turista hizo que Bolivia pierda "más de US$80 millones en ingresos", cifra que fue redoblada por Yañez, quien aseguró que las pérdidas fueron de "US$900 millones". "En vez de beneficiar, fue un perjuicio", señaló el mandatario, mientras dijo que priorizará el Turismo Sostenible como parte de su plan de recuperación económica.

Por su lado, la ministra afirmó que "la experiencia regional e internacional muestra que el ingreso libre de turistas mejora los ingresos de sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías".