El papa León XIV llegó el último domingo a Líbano, lo que marca su primera visita internacional desde que asumió el pontificado. Su arribo se dio en un contexto de fuerte tensión, ya que el país atraviesa una nueva escalada de violencia. Apenas una semana antes, Israel lanzó un ataque con misiles sobre Beirut, dejando al menos cinco personas fallecidas.

Durante su estadía, el papa sostuvo una reunión histórica con líderes de distintas confesiones cristianas y representantes de otras religiones presentes en el territorio libanés. En ese encuentro, hizo un llamado enfático a la unidad y al respeto mutuo. “En un mundo cada vez más interconectado, ustedes están llamados a ser constructores de paz: a enfrentarse a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión”, señaló.

El encuentro con líderes religiosos

Tras reunirse con líderes religiosos, el sumo pontífice habló sobre la idea de convivencia entre estas comunidades. “Cristianos, musulmanes, drusos y muchos otros pueden vivir juntos y construir un país unido por el respeto y el diálogo”. En territorio libanés coexisten varias corrientes del islam, entre ellas el sunismo, el chiismo y el alauismo, además de la comunidad drusa, que posee un estatus religioso propio.

Asimismo, durante su intervención, León XIV les pidió hacer frente a la intolerancia y para iluminar el camino “hacia la justicia y la concordia para todos, a través del testimonio de su fe”. El encuentro interreligioso tuvo lugar en la Plaza de los Mártires, en pleno centro de Beirut, un sitio cargado de simbolismo. Allí, en agosto de 2020, se concentró la indignación ciudadana tras la devastadora explosión en el puerto de la capital, un desastre que dejó más de 200 personas fallecidas y marcó un antes y un después en la historia reciente del país.

“Como libaneses, necesitamos esta visita después de todas las guerras, crisis y desesperación que hemos vivido”, comentó el reverendo Youssef Nasr, secretario general de las Escuelas Católicas. “La visita del Papa da un nuevo impulso a los libaneses para levantarse y aferrarse a su país”, añadió.

Un llamado a la colaboración interreligiosa

León XIV citó dos importantes documentos de la Iglesia Católica que resaltan la importancia del diálogo interreligioso. El primero fue 'Nostra aetate', promulgado hace 60 años, donde se afirma que la verdadera cooperación entre religiones se basa en el amor, considerado el único fundamento capaz de sostener la paz, la justicia y la reconciliación.

El segundo texto citado fue la exhortación apostólica 'Ecclesia in Medio Oriente', firmada en Beirut en 2012 por el papa Benedicto XVI. En este documento se subraya que el diálogo entre religiones “no obedece principalmente a consideraciones pragmáticas de orden político o social, sino se basa ante todo en los fundamentos teológicos que interpelan la fe”.

Además, León XIV dirigió un mensaje especial a la comunidad cristiana del Líbano, a la que animó a no abandonar su tierra. Actualmente, los cristianos representan cerca de un tercio de la población libanesa, que ronda los cinco millones de habitantes. Esta proporción convierte al país en el que más presencia cristiana hay dentro del convulsionado panorama de Medio Oriente.

El ataque israelí a Líbano

El pasado domingo 23 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un ataque aéreo sobre los suburbios de Beirut, capital de Líbano. El bombardeo dejó al menos 5 muertos y 28 heridos, según reportó el Ministerio de Salud libanés.

Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se confirmó que la operación tenía como objetivo a Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá, quien murió en el ataque. De acuerdo con medios israelíes, este fue el tercer intento de las FDI por eliminarlo desde la guerra ocurrida el año anterior.

Fuentes del gobierno israelí calificaron la operación como un éxito. Tabatabai era considerado una de las figuras más influyentes dentro de Hezbolá, además de ser uno de sus fundadores. Era buscado por las autoridades de Estados Unidos, que lo incluían en su lista de personas señaladas como terroristas.