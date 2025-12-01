HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump llevaría a cabo una reunión estratégica en la Casa Blanca para discutir la presión militar sobre Venezuela

El encuentro incluiría a altos funcionarios de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos, según fuentes de CNN.

Trump confirmó haber hablado con Maduro sin revelar contenido del diálogo. Foto: Composición LR
Trump confirmó haber hablado con Maduro sin revelar contenido del diálogo. Foto: Composición LR

El presidente Donald Trump programó una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca para revisar decisiones relacionadas con Venezuela, según fuentes consultadas por CNN. El encuentro fue pautado para la tarde del lunes y surgió en medio de una etapa caracterizada por acciones militares en el Caribe, mensajes presidenciales dirigidos a aerolíneas y redes criminales, y cuestionamientos dentro del Congreso por operaciones recientes contra embarcaciones sospechosas.

La cadena estadounidense confirmó que la cita tendría asistencia de figuras centrales del gabinete y del equipo de seguridad nacional. Su realización coincidió con una semana en la que Estados Unidos mantuvo ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, además de movilizar acciones militares en la región. El episodio abrió un debate legislativo debido al saldo de más de ochenta fallecidos.

Maduro acusa a EE. UU. ante la OPEP+ de querer apropiarse del petróleo de Venezuela por medio de la "fuerza militar letal"

lr.pe

¿Quiénes fueron convocados al encuentro en la Oficina Oval?

En la convocatoria presidencial se espera la presencia del secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y al secretario de Estado, Marco Rubio. También fueron citados la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe Stephen Miller, de acuerdo con información proporcionada por fuentes familiarizadas con el tema.

CNN señaló que la reunión quedó fijada para las 05.00 p. m. de este lunes en el despacho presidencial. La cadena añadió que la discusión se enfocaría en pasos relacionados con Venezuela y que la decisión de convocarla surgió luego de reportes sobre un ultimátum dirigido a Nicolás Maduro para abandonar el poder, en un escenario marcado por el reforzamiento de la presencia militar estadounidense en las inmediaciones del país sudamericano.

Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: "No aceptaremos órdenes"

lr.pe

¿Qué implica la advertencia de Washington sobre el espacio aéreo venezolano?

Durante el fin de semana, Trump comunicó que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” quedaba “cerrado” en su totalidad. El mensaje fue difundido en su plataforma Truth Social y estuvo dirigido a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. El presidente solicitó que “consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

Washington sostuvo que Nicolás Maduro lideraba un cartel vinculado al narcotráfico y afirmó que mantenía un operativo antinarcóticos en la zona desde agosto. El despliegue ya incluía el portaaviones más grande del mundo, movilizado como parte de las acciones anunciadas por el Gobierno estadounidense para reforzar su presencia en el Caribe.

Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

lr.pe

¿Qué dejó la llamada entre Trump y Maduro?

Trump confirmó que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, aunque evitó detallar los temas tratados. “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí”, afirmó al ser consultado por periodistas. El presidente añadió: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, según declaraciones recogidas por CNN a bordo del Air Force One.

El mandatario respondió además preguntas sobre un presunto segundo ataque contra una narcolancha después de que un operativo inicial no dejara sin vida a todos los tripulantes. Trump rechazó que Hegseth hubiera ordenado otra acción y declaró: “Ha dicho que no dijo eso y le creo al 100%”. Añadió que desconocía si ocurrió un segundo episodio y señaló: “Voy a averiguarlo”. El caso permaneció bajo debate en el Congreso debido a la posibilidad de que la operación descrita constituyera un “crimen de guerra”, según algunos legisladores.

