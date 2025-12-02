HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Joaquín Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y aceptó implicancia en el secuestro de 'El Mayo' Zambada

Durante la audiencia, admitió haber supervisado el tráfico de drogas a Estados Unidos y participar en el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del cártel.

Con esto, Guzmán López se convierte en testigo protegido. Foto: DEA
Con esto, Guzmán López se convierte en testigo protegido. Foto: DEA

Joaquín Guzmán López, conocido como 'El Güero' e hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, admitió este lunes ante una corte federal en Chicago su participación en delitos de tráfico de drogas y crimen organizado. Durante la audiencia, se declaró culpable de dos cargos: narcotráfico y pertenencia a una empresa criminal continua, aceptando así su rol dentro de las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En una revelación que sorprendió incluso a los analistas del crimen organizado, Guzmán López también reconoció que participó directamente en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, con el fin de entregarlo a las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios legales.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

lr.pe

Hijo del 'Chapo' Guzmán se convierte en testigo protegido

Durante la audiencia dirigida por la jueza Sharon Johnson Coleman, Joaquín Guzmán López modificó su declaración inicial de “no culpable” y admitió haber supervisado el tráfico de grandes volúmenes de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos. Este cambio marca un punto decisivo en el proceso judicial, pues reconoce formalmente su rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa y su participación directa en la cadena de suministro de drogas hacia territorio estadounidense.

El acuerdo de cooperación, un documento de 35 páginas firmado con la fiscalía, abre la puerta a que Guzmán López se convierta en testigo protegido, lo que podría reducir su condena a un mínimo de 10 años de prisión. Este pacto implica que proporcionará información relevante sobre las estructuras y operaciones del cártel, un elemento considerado clave por las autoridades federales.

Su próxima comparecencia fue programada para el 1 de junio de 2026, fecha en la que se evaluará el progreso de su colaboración y el impacto que tendrá en su sentencia final.

Secuestro de 'El Mayo' Zambada

Los fiscales estadounidenses describió cómo ocurrió el secuestro de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024, durante la audiencia en Chicago. Según la acusación, Joaquín Guzmán López engañó al veterano líder del Cártel de Sinaloa para hacerle acudir a un punto de reunión en Sinaloa, donde sus propios hombres ya tenían preparado un operativo clandestino. La declaración oficial señala que Zambada fue llevado inicialmente a un cuarto, desde donde posteriormente fue sacado por una ventana para evitar alertar a su círculo de seguridad.

De acuerdo con el relato fiscal, una vez reducido, Zambada fue esposado y subido a una camioneta que lo trasladó hasta una avioneta privada. Dentro de la aeronave, 'El Mayo' fue inmovilizado con abrazaderas especiales en el asiento para impedir que pudiera liberarse durante el vuelo. Tanto Guzmán López como Zambada aterrizaron en Texas, donde fueron inmediatamente detenidos.

Las autoridades aclararon que esta operación no fue coordinada ni solicitada por Estados Unidos; por el contrario, fue una iniciativa unilateral de Guzmán López, quien actuó con la intención de obtener beneficios judiciales anticipándose a cualquier captura oficial. Sin embargo, los fiscales señalaron que esta entrega no le generó ventajas adicionales más allá de las que ya negocia en su acuerdo de culpabilidad.

