Migración Colombia confirmó el rescate de 17 menores que estaban bajo el control de la secta judía ortodoxa Lev Tahor en un hotel de Yarumal, Antioquia. Cinco de ellos tenían órdenes de búsqueda internacional emitidas por Interpol por presuntos casos de secuestro y trata de personas. La entidad señaló que existen “alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad”, lo que motivó la operación conjunta con el Ejército Nacional.

Según el reporte policial, los niños y adolescentes son originarios de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, y habían sido trasladados al país por miembros de la secta, que es investigada en varias naciones por maltrato infantil y prácticas extremistas. Las autoridades lograron ubicarlos tras verificar que cinco de los menores figuraban como desaparecidos en sus países de origen, lo que activó una circular amarilla de Interpol para ampliar su búsqueda.

Tras el rescate, los menores quedaron bajo protección del Estado colombiano mientras avanzan los procesos de identificación y coordinación con las embajadas correspondientes para su eventual retorno. Las autoridades investigan ahora cómo ingresaron al país y si la secta contó con apoyo logístico para su movilidad.

"La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores"

“La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar ”, aseguró Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, por medio de un comunicado.

Las autoridades colombianas señalaron que los integrantes de Lev Tahor ingresaron al país con la intención de encontrar un territorio donde pudieran operar sin restricciones, en medio de sospechas sobre actividades irregulares vinculadas a la comunidad. El antecedente más reciente se registró en diciembre de 2024, cuando 160 menores fueron rescatados en Guatemala y varios miembros de la secta fueron detenidos por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores.

Lev Tahor, fundada en la década de 1980, mantiene un historial de enfrentamientos con autoridades de distintos países debido a sus prácticas extremistas y presuntas vulneraciones de derechos. Tras asentarse en Guatemala en 2013, también ha protagonizado incidentes en México y Canadá, donde se investigan patrones similares de abuso, desplazamientos constantes y evasión de controles estatales.

Menores se mantienen en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Las autoridades colombianas investigan actualmente la situación migratoria de los 17 menores rescatados, quienes permanecen bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Medellín. Allí reciben atención de psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia, mientras se verifica su estado emocional y se recopilan detalles sobre las circunstancias en las que ingresaron al país.

De manera paralela, avanzan las indagaciones contra los líderes de Lev Tahor que facilitaron la llegada de los menores a Colombia. Las autoridades señalan que algunos miembros de la secta están siendo investigados por delitos contra menores y que varios han sido condenados previamente por explotación sexual infantil y secuestro.

En un comunicado, Migración Colombia afirmó que trabaja de forma coordinada con el Gaula Militar, el ICBF, la Fiscalía y otras entidades para descartar cualquier indicio de trata de personas y garantizar que los menores no hayan sido víctimas de abuso.