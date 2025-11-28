HOYSuscripcion LR Focus

Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Petro rechaza sanción del CNE, acusa a la oposición de “doble moral” y niega vínculos con el narcotráfico

El CNE determinó que el gasto de la campaña presidencial de Petro superó los $5.300 millones, incluyendo aportes no informados y financiamiento irregular.

Gustavo Petro rechazó la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Gustavo Petro rechazó la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE). | AFP

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, respondió a la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña ‘Petro Presidente 2022-2026’, luego de que esta autoridad determinara que se excedieron los topes de gasto en ambas vueltas de las elecciones presidenciales.

El mandatario defendió la legalidad de su campaña y negó haber recibido aportes irregulares. “NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRÁFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”(sic), escribió el mandatario en su cuenta de X.

Acusa a la oposición

Petro aseguró que la investigación en su contra fue promovida por la oposición, a quienes acusó de controlar el CNE. En su defensa, también cuestionó el papel del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya que, según afirmó, el abogado de este último actuó como conjuez en el proceso que terminó con una sanción.

“Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, denunció el jefe de Estado. Es por ello que no aceptó la decisión del CNE, al considerar que responde a intereses políticos por parte de sus detractores “Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, aseveró.

Esto dice la resolución del CNE

El CNE concluyó que la campaña presidencial de Petro sobrepasó el límite legal de gastos en más de $5.300 millones. De ese monto, $3.700 millones corresponderían a la primera vuelta y no habrían sido incluidos en los reportes oficiales; mientras que los $1.600 millones restantes se relacionan con gastos no informados durante la segunda vuelta. Esta información se sustenta en la investigación liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes reunieron documentación y testimonios para respaldar la sanción.

Entre las principales irregularidades detectadas, se encuentra la omisión en el informe de un aporte económico realizado por el sindicato de maestros Fecode, además de contrataciones de pauta política en Caracol TV, pagos a testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica (UP). Asimismo, se identificaron fuentes de financiamiento no permitidas, como el respaldo económico de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y desembolsos a testigos realizados por la empresa Ingenial Media SAS.

Senadora critica a presidente

La sanción impuesta por el CNE desató una ola de reacciones, especialmente por parte de líderes de la oposición. Una de las voces más críticas fue la de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien cuestionó la legitimidad del proceso electoral. “Es muy importante observar que hicieron trampa porque es evidente que con más recursos que el resto delas campañas hay una ventaja artificial”.

Valencia también puso en duda la procedencia del dinero utilizado durante la campaña. “Lo grave de los recursos ilegales es que no se van por las vías legales, cuando se recibe dinero de mala procedencia se hace en efectivo y así mismo se gasta, acá lo que se debe ver son los principios éticos y el presidente Petro debería revelar los informes de Ricardo Roa para que el país lo sepa”, enfatizó.

