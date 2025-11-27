HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
Mundo

CNE sancionó a la campaña 'Petro Presidente 2022 - 2026' por violar los topes electorales y financiamiento irregular

La decisión, tomada con 6 votos a favor y 3 en contra, reveló irregularidades por más de 3.500 millones de pesos en las campañas presidenciales en Colombia, incluyendo aportes no reportados de Fecode y la USO.

La sanción fue aprobada por el pleno del CNE con una votación de 6 votos a favor y 3 en contra. Foto: AFP.
La sanción fue aprobada por el pleno del CNE con una votación de 6 votos a favor y 3 en contra. Foto: AFP.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia impuso una sanción histórica a la campaña de Gustavo Petro, 'Petro Presidente 2022', al confirmar que superó los topes de financiación establecidos en ambas vueltas presidenciales. Además, el CNE halló que la campaña incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable. La sanción fue aprobada por el pleno del CNE con una votación de 6 votos a favor y 3 en contra.

Los magistrados que respaldaron la decisión fueron Benjamín Ortiz, ponente del caso, junto a Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada, y el conjuez Majer Abushihab. En contra de la sanción votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez, y el conjuez Jorge Acuña, mientras que la magistrada Alba Lucía Velásquez se apartó por estar recusada, y Álvaro Echeverry se declaró impedido debido a su relación laboral previa con la campaña del Pacto Histórico.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

La decisión marca un hito en la regulación de las campañas presidenciales en Colombia, pues esta es la primera vez que el organismo electoral toma una medida de este tipo contra una campaña presidencial en el país.

PUEDES VER: Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

lr.pe

Detalles encontrados en la investigación contra la campaña

Durante la primera vuelta presidencial, la campaña violó los topes de ingresos y gastos por un total de 2.459 millones de pesos, mientras que la omisión total de reportes alcanzó los 2.611 millones de pesos. Por esta razón, el CNE ordenó la devolución al Estado de 2.447 millones de pesos. En la segunda vuelta, el exceso fue de 583 millones de pesos, mientras que la omisión llegó a 1.087 millones de pesos, lo que sumó un total de más de 3.500 millones de pesos en irregularidades.

Entre los principales desembolsos no reportados que contribuyeron al incumplimiento figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. Un caso destacado fue el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que, a través del movimiento Colombia Humana, financió parte de la campaña.

Además, se encontraron aportes omitidos de la Unión Sindical Obrera (USO) por más de 500 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para transporte, alimentación y logística durante las dos vueltas electorales.

Pagos por millones de pesos no fueron declarados

El CNE también detectó pagos no declarados a testigos electorales, que sumaron 931 millones de pesos en la primera vuelta y 177 millones de pesos en la segunda, mediante la empresa Ingenial Media S.A.S.. Asimismo, se descubrieron maniobras contables, como la exclusión y posterior reincorporación de una factura de Caracol TV por 356 millones de pesos, alterando la realidad financiera de la campaña.

En el evento de cierre del 19 de junio de 2022, celebrado en el Movistar Arena, la campaña reportó 150 millones de pesos, pero omitió 100 millones que presuntamente fueron pagados por la empresa ServiRed S.A.S.. Por estos gastos no reportados y por tratarse de financiación proveniente de personas jurídicas, el CNE ordenó la devolución de más de 3.150 millones.

La sanción también alcanzó a los responsables de la campaña, incluyendo a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, quien fue hallado culpable de actuar con dolo en la ocultación de ciertos costos, así como a la tesorera, Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y a la auditora interna, María Lucy Soto Caro.

Notas relacionadas
Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

LEER MÁS
Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

LEER MÁS
La ruptura de la ‘Paz Total’ en Colombia, el plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados

La ruptura de la ‘Paz Total’ en Colombia, el plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

LEER MÁS
Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

LEER MÁS
China revoluciona la minería al descubrir un elemento clave de tierras raras formado dentro de una planta

China revoluciona la minería al descubrir un elemento clave de tierras raras formado dentro de una planta

LEER MÁS
El giro político de Edman Lara: de mano derecha de Rodrigo Paz a convertirse en el mayor crítico de su gobierno en Bolivia

El giro político de Edman Lara: de mano derecha de Rodrigo Paz a convertirse en el mayor crítico de su gobierno en Bolivia

LEER MÁS
Aumentan a 75 los fallecidos y a más de 250 los desaparecidos en Hong Kong tras feroz incendio en complejo residencial

Aumentan a 75 los fallecidos y a más de 250 los desaparecidos en Hong Kong tras feroz incendio en complejo residencial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Mundo

Aumentan a 75 los fallecidos y a más de 250 los desaparecidos en Hong Kong tras feroz incendio en complejo residencial

Trump califica como "acto de terror" el ataque contra la Guardia Nacional y advierte medidas enérgicas en inmigración

Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022

Pedro Castillo EN VIVO: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión

Mininter detecta anomalías y posterga compra de 31,045 pistolas para la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025