¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Mundo

Jefe de inteligencia de Colombia dice que cooperación con CIA es fluida pese a tensiones entre Trump y Petro

En plena crisis por presuntas filtraciones y chats adulterados, Jorge Lemus aseguró que la cooperación con la CIA sigue intacta y atribuyó el escándalo a un 'montaje' ligado a tensiones políticas internas.

Trump impuso sanciones a Petro y lo acusó de ayudar a narcotraficantes. El mandatario colombiano negó las acusaciones.
Trump impuso sanciones a Petro y lo acusó de ayudar a narcotraficantes. El mandatario colombiano negó las acusaciones. | Foto: AFP

El jefe de la agencia civil de inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, dijo que la colaboración con la CIA y otras agencias estadounidenses es completamente fluida, pese a las tensiones entre los presidentes de ambos países.

En una entrevista con AFP, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) afirmó que la colaboración sigue exactamente igual a pesar de las sanciones impuestas por Donald Trump al presidente Gustavo Petro.

PUEDES VER: Petro rechaza sanción del CNE, acusa a la oposición de “doble moral” y niega vínculos con el narcotráfico

También calificó como un montaje los chats publicados en una reciente investigación de Caracol Televisión que sugieren vínculos entre altos funcionarios colombianos y un líder guerrillero, en la misma línea que el presidente.

Gustavo Petro aseguró que las conversaciones fueron construidas artificialmente, en alusión al uso de inteligencia artificial (IA), y solicitó otra vez una investigación judicial.

En medio del mayor escándalo de espionaje, Lemus dijo que en las conversaciones entre disidentes reveladas hay indicios de un montaje, pero negó que la CIA filtrara esa información a los medios como había sugerido inicialmente el mandatario colombiano.

PUEDES VER: Procuraduría en Colombia suspende a general y jefe de inteligencia por presuntos nexos con las FARC

Cooperación con EEUU

Una estrecha cooperación por décadas en seguridad entre Colombia y Estados Unidos se vio interrumpida en octubre cuando Washington impuso sanciones a Gustavo Petro y lo acusó de ayudar a narcotraficantes.

Petro, un exguerrillero que transicionó a la política tras firmar la paz en 1990, critica las ejecuciones de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe por orden de la Casa Blanca y advirtió que Colombia ya no compartiría inteligencia con ese país.

Pero el intercambio de información entre ambas naciones se mantiene como de costumbre, según Lemus. "Ellos nos están colaborando mucho. Nosotros también", aseguró

"No solamente con la CIA. Con todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la comunicación es completamente fluida. Al fin y al cabo, todos estamos peleando contra el narcotráfico", sostuvo.

Lemus añadió que este año Colombia ha destruido cerca de 10.000 laboratorios de cocaína. "Muchas veces en conjunto con ellos, de la mano" con Estados Unidos, indicó.

Petro insiste en que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de drogas, por lo que considera injustas las sanciones estadounidenses.

PUEDES VER: CNE sancionó a la campaña 'Petro Presidente 2022 - 2026' por violar los topes electorales y financiamiento irregular

Montaje

Documentos que Caracol publicó señalan al general Miguel Huertas y al director de inteligencia, Wilmar Mejía, de intercambiar información sensible con el líder rebelde conocido como "Calarcá" para permitirle evadir controles. La información es investigada por la fiscalía.

Los datos fueron extraídos de teléfonos y dispositivos confiscados en julio de 2024, cuando alias Calarcá y otros disidentes fueron detenidos temporalmente y luego liberados por su condición de negociadores de paz.

Según Caracol, las conversaciones de Calarcá desnudan filtraciones de Mejía a la guerrilla para evadir controles y planes de Huertas para crear una empresa de seguridad que permitiera a los rebeldes transportarse en vehículos blindados y portar armas legalmente.

El viernes, líderes de la facción de Calarcá, apartada del histórico acuerdo de paz con las FARC en 2016, rechazaron el reportaje y lo calificaron como un engaño fabricado a puertas de las elecciones para escoger al sucesor de Petro.

Lemus defendió la tesis del montaje, pero descarta que la CIA esté involucrada como señaló el mandatario. Petro, dijo, recibió tal vez una información equivocada.

"Viene más de política nacional. Mucha gente que está incómoda con nosotros. Están viendo por dónde a nosotros nos sacan del poder", enfatizó sobre el gobierno de izquierda.

