Detienen 14 sospechosos que habrían causado el peor incendio en la historia de Hong Kong: siniestro suma 151 muertos

Además, las autoridades en Hong Kong revelaron que algunas mallas utilizadas en los andamios del complejo residencial incumplían los estándares de seguridad.

El incendio en un complejo residencial de Hong Kong dejó 151 personas fallecidas a fines de noviembre de 2025.
El incendio en un complejo residencial de Hong Kong dejó 151 personas fallecidas a fines de noviembre de 2025. | Foto: composición LR/AFP

La Policía de Hong Kong anunció la detención de 14 personas presuntamente responsables de provocar el incendio que arrasó las torres Wang Fuk Court el pasado viernes 28 de noviembre. La investigación del siniestro se realiza en conjunto con el organismo anticorrupción de la ciudad y se acusa a los implicados de homicidio involuntario.

Hasta la fecha, el incendio ha causado el fallecimiento de 151 ciudadanos y ha dejado en ruinas el complejo residencial ubicado en el distrito de Tai Po. Asimismo, se comunicó que posiblemente se encuentren desaparecidos. De esta manera, el incidente ha sido catalogado como el más mortífero en la historia de Hong Kong en una zona residencial desde 1980.

PUEDES VER: Hong Kong inicia tres días de duelo tras incendio que dejó al menos 128 muertos

Policía de Hong Kong detiene 14 presuntos responsables del incendio

Las autoridades anunciaron este lunes 1 de diciembre que detuvieron a 14 personas y todas, excepto una, serán investigadas por el presunto delito de homicidio involuntario a raíz del incendio de las torres Wang Fuk Court. La investigación trata de averiguar cómo se propagó el fuego rápidamente en el complejo.

Se prevé que el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación facilitaron la propagación del fuego. En particular, Eric Chan, un responsable del gobierno de Hong Kong, subrayó que algunas muestras de las redes utilizadas en los andamios incumplían los estándares antiincendios.

Por otro lado, la Policía interceptó a tres personas por sedición. Uno de ellos había entregado folletos para exigir que las autoridades de Hong Kong asumieran responsabilidad por el hecho. Ante ello, el jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, expuso que difundieron 'mensajes inexactos en internet', los cuales amenazaban la seguridad nacional.

PUEDES VER: Perú y Hong Kong cierran ronda de negociaciones y alistan firma de nuevo acuerdo de inversiones

lr.pe

Cuerpos del incendio en Hong Kong podrían no identificarse

Tsang Shuk-yin, representante de la Policía de Hong Kong, señaló que no se puede descartar que la cifra de personas fallecidas siga aumentando. El número de muertos era de 146 para el domingo 30 de noviembre y ascendió a 151 este lunes. A su vez, aseguró que solo se han identificado 104 cuerpos.

"Algunos restos ya quedaron reducidos a cenizas", comentó Tsang. Por tanto, algunas personas desaparecidas no podrán ser identificadas. De todos modos, el portavoz indicó que continúa la búsqueda dentro de los apartamentos, en los pasillos y en las escaleras del complejo arrasado.

