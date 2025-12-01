Negociación del APPRI con Hong Kong avanza hacia su firma en el 2026, según el Ministerio de Economía. Foto: composición LR/Andina

Luego de tres rondas de discusiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que se alcanzó un cierre significativo en las negociaciones del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Hong Kong, el cual busca atraer capital extranjero e impulsar proyectos estratégicos para el país.

Dicho avance se consiguió durante las conversaciones realizadas con el país asiático en la última semana de noviembre. Vale recordar que, las dos primeras rondas de negociaciones se realizaron en marzo en Hong Kong y en agosto en Lima. A partir de ello, se estima que la firma del acuerdo se haría oficial durante el primer semestre del próximo año.

Acuerdo de inversiones con Hong Kong a punto de firmarse

Para la cartera que lidera la ministra Denisse Miralles, el APPRI con Hong Kong facilitará la creación de un marco legal más sólido y predecible para los inversionistas, fomentando una mayor participación de capital en sectores clave para el desarrollo nacional, tales como infraestructura, energía, minería y tecnología.

"Este acuerdo fortalecerá la confianza de los inversionistas y nos abrirá las puertas a capital de alto valor agregado. Queremos un Perú más competitivo, que genere empleo, que atraiga inversión responsable y que consolide su presencia en los mercados internacionales”, resaltó la titular del MEF.

Y es que, la posición estratégica de Hong Kong lo convierte en un hub financiero que facilitará el acceso no solo a China continental, sino también a los principales núcleos económicos del Sudeste Asiático. Sin lugar a dudas, esto constituye una oportunidad para que tanto los inversionistas de la región como las empresas peruanas puedan ampliar su presencia en el ámbito internacional.

Este acuerdo forma parte de la agenda de negociación de nuevos instrumentos de inversión promovida por el MEF, la cual tiene como objetivo diversificar las fuentes de capital e incluir nuevos mercados como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Precisamente, hace algunos días, se realizó la II Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales entre Perú y este país asiático, en el que se dialogó sobre el progreso en la negociación del Acuerdo para la Cooperación Económica y Técnica, el APPRI y la relevancia de contar con un Acuerdo de Servicios Aéreos.

Acuerdo Comercial entre Perú y Hong Kong

A mediados de noviembre del año pasado y en el marco de la APEC 2024, el Perú fortaleció su relación con el continente asiático al suscribir un Acuerdo de Libre Comercio con Hong Kong. Dicho convenio fue celebrado en su momento para brindar múltiples oportunidades a los exportadores nacionales de bienes y de servicios.

La ceremonia fue encabezada por la expresidenta Dina Boluarte, y el Chief Executive de Hong Kong, John Lee Ka-chiu. Asimismo, dicho acuerdo fue firmado por la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, y el secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau.

Según datos de Comex, entre 2014 y 2023, las exportaciones hacia Hong Kong experimentaron un crecimiento promedio anual del 5,6%, siendo principalmente impulsadas por productos no tradicionales, especialmente en el sector agrícola, como las uvas (+5%), los arándanos (+1,324%) y las paltas (+748%) a la cabeza de los envíos.

Por otro lado, las importaciones desde Hong Kong estuvieron mayormente compuestas por bienes de capital, como remolcadores y perfiles de hierro, que representaron el 62,7% de nuestras adquisiciones en 2023. Esta dinámica comercial fortalece nuestra posición en el mercado asiático.