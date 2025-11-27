HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Aumentan a 75 los fallecidos y a más de 250 los desaparecidos en Hong Kong tras feroz incendio en complejo residencial

Hong Kong se encuentra de luto tras un voraz incendio en Wang Fuk Court, un complejo residencial. En tanto, los siniestros ya han sido extinguidos o están bajo control.

La cifra de muertos tras feroz incendio en complejo residencial de Hong Kong aumentó a 75.
La cifra de muertos tras feroz incendio en complejo residencial de Hong Kong aumentó a 75. | AFP

Hong Kong vive momentos de gran tristeza y desesperación tras uno de los incidentes más trágicos registrados en décadas. Este jueves, los bomberos buscan a más de 250 personas que siguen desaparecidas después de un incendio devastador que arrasó con un complejo de edificios residenciales y dejó al menos 75 muertos.

El fuego se originó en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban el complejo de 31 pisos de Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po, al norte de la ciudad, que estaba en pleno proceso de remodelación. Un portavoz del gobierno informó que actualmente hay 12 personas en estado crítico, 29 en condición grave y 17 estables en los hospitales.

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Avión de carga choca contra un auto al aterrizar, se despista y cae al mar en Hong Kong: 2 personas murieron

Incendio quedó controlado

Los siniestros en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya han sido apagados, y los que aún afectan a tres edificios más están "bajo control", informaron las autoridades. El único rascacielos que no sufrió daños no estuvo involucrado en el fuego. Mientras tanto, grandes grupos de personas se reunieron en las calles cercanas y en espacios públicos para coordinar el apoyo a los residentes afectados y a los bomberos.

"Es realmente conmovedor. El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos le prestan su apoyo", comentó Stone Ngai, de 38 años, uno de los responsables de organizar un puesto de asistencia improvisado.

PUEDES VER: Adiós al agua salada: científicos de Hong Kong afirman crear un material que convierte el agua del mar en potable y sin energía

El terror se apoderó de Hong Kong

En cuestión de minutos, el fuego envolvió varias de las torres de más de 30 pisos, construidas en los años 80 y que albergaban cerca de 2 mil apartamentos. Los relatos de los testigos describieron escenas aterradoras : columnas de fuego extendiéndose de un edificio a otro, chispas cayendo desde lo alto y un resplandor anaranjado iluminando la zona durante toda la noche.

Vecinos del complejo Wang Fuk Court comentaron que no escucharon ninguna alarma de incendio y tuvieron que recorrer el lugar, golpeando puertas para avisar a los residentes sobre el peligro. "Tocar timbres, llamar a las puertas, avisarles a los vecinos para que se fueran... así era la situación", relató un hombre que se identificó como Suen.

Otro testigo, Wong Sik-kam, contó que su hijo, bombero de profesión, estaba luchando contra el incendio que destruyó su hogar de 40 años. "Mi hijo me llamó para decirme: 'Papá, hay un incendio'. Abrí la ventana y vi los bomberos", explicó. "Primero pensé que era un fuego normal (...) Pero resultó siendo tan grande que todo el complejo terminó en llamas", recordó Wong.

PUEDES VER: Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

Investigan causas del incendio

Las autoridades vienen investigando las causas del incendio, incluida la presencia de los andamios de bambú y las mallas plásticas, materiales altamente inflamables, que rodeaban los edificios. Además, la agencia anticorrupción de Hong Kong ha iniciado una investigación sobre las renovaciones que se realizaban en el complejo afectado.

Poco antes, la policía había informado sobre la detención de tres hombres sospechosos de haber dejado de manera irresponsable envoltorios de espuma en el área. Por su parte, el jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, anunció que se realizarán inspecciones inmediatas en todas las urbanizaciones que estén en medio de trabajos de remodelación.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, señaló que la temperatura en el lugar era "extremadamente alta". "Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", explicó. Añadió que el fuego se propagó probablemente de un edificio a otro debido al viento y las cenizas.

