Hong Kong inicia tres días de duelo tras incendio que dejó al menos 128 muertos

Funcionarios gubernamentales guardando tres minutos de silencio en memoria de las víctimas del incendio. | Foto: AFP

Multitudes de personas rindieron homenaje a las 128 víctimas del gigantesco incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong y depositaron flores en su memoria, dando inicio a tres días de duelo por la tragedia.

El jefe ejecutivo John Lee, junto a altos funcionarios, guardó un momento de silencio frente a la sede del gobierno, mientras las banderas de Hong Kong y China ondeaban a media asta por el siniestro, que dejó además decenas de desaparecidos.

Periodistas de AFP vieron a personas llorando a las víctimas y depositando flores cerca de Wang Fuk Court, el conjunto siniestrado de ocho torres y 2.000 viviendas en el distrito norte de Tai Po.

"Que sus almas en el cielo mantengan siempre viva la alegría", decía una nota colocada en el lugar del peor incendio en décadas. El gobierno habilitó puntos en todo Hong Kong para que el público firmase libros de condolencias.

"No puedo hacer nada. Solo puedo esperar que descansen en paz", declaró un hombre identificado como Ki, de 52 años, antes de firmar uno de los libros.

Raymond Tang, que también estaba en la fila, dijo que su deseo era que los fallecidos pudieran "cruzar el mar del sufrimiento y partir hacia el otro lado".

Los familiares, mientras tanto, recorren hospitales y centros de identificación de víctimas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, ya que 44 cadáveres aún no han podido ser identificados, y unas 150 personas siguen desaparecidas.

El viernes, el organismo anticorrupción de la ciudad detuvo a ocho personas en relación con el incendio, el peor en un edificio residencial en el mundo desde 1980.

Las llamas se propagaron rápidamente por la urbanización el miércoles por la tarde, y afectaron a siete de los ocho rascacielos del conjunto habitacional.

Las investigaciones preliminares sugieren que el fuego comenzó en los niveles inferiores, a través de las mallas plásticas protectoras con las que se suele cubrir los edificios en renovación en Hong Kong.

Los andamios de bambú y varios páneles de espuma "altamente inflamables" habrían contribuido a su propagación.

El jefe del departamento de bomberos, Andy Yeung, reveló además que los sistemas de alarma de los ocho bloques de apartamentos funcionaban mal, y prometió que se tomarán medidas contra los contratistas.

La televisión pública CCTV anunció a su vez que el país había lanzado una campaña de inspección y rectificación contra los riesgos de incendio en los rascacielos.

Más restos

Residentes del complejo dijeron a AFP que no oyeron ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

Un hombre identificado como Fung dijo que visitaba la urbanización a diario para cuidar de su suegra de 80 años.

"Está tomando antibióticos, por lo que siempre está durmiendo. No hubo alarma de incendio, por lo que es posible que no se enterara de que había uno", contó.

El organismo anticorrupción hongkonés dijo que entre las ocho personas detenidas se encontraban consultores, subcontratistas de andamios y un intermediario del proyecto.

El jueves, otros tres hombres fueron arrestados por sospechas de haber dejado negligentemente embalajes de espuma en el lugar del incendio.

El viernes, decenas de personas seguían hospitalizadas, 11 de ellas en estado crítico y 21 en estado grave.

"No descartamos la posibilidad de que la policía encuentre más restos carbonizados al entrar al complejo para realizar una investigación detallada y recoger pruebas", dijo el jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang.

En un hospital del barrio Sha Tin, una mujer de 38 años identificada como Wong buscaba desde el jueves a su cuñada y a la gemela de esta, sin suerte.

"Todavía no las encontramos. Así que vamos a diferentes hospitales para preguntar si tienen buenas noticias", contó entre lágrimas a AFP.

Esfuerzo comunitario

Este ha sido el incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de al menos 135 personas.

Los fuegos mortales solían ser una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los hizo mucho menos frecuentes.

Unas 800 personas damnificadas recibieron alojamiento temporal, informó el gobierno, que ya había anunciado un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (38,5 millones de dólares estadounidenses) de ayudas.

Multitudes conmovidas por la tragedia se han movilizado en apoyo a los afectados.

Se instalaron puestos de suministro de ropa, alimentos y artículos para el hogar en una plaza cercana a las torres calcinadas, así como cabinas que proporcionan atención médica y psicológica.