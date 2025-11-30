HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

CNE Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales?

Honduras está próximo a definir a quien sucederá a Xiomara Castro en la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

Honduras elige a su próximo presidente para el periodo 2026-2030.
Honduras elige a su próximo presidente para el periodo 2026-2030. | AFP | Lucas Aguayo

Más de 6,3 millones de ciudadanos participan de las elecciones presidenciales, municipales y legislativas en Honduras para el periodo entrante, el cual regirá desde 2026. Para la Presidencia, cargo que actualmente ocupa Xiomara Castro, los candidatos que participan de la carrera son la oficialista Rixi Moncada, Salvador Nasralla, Nasry Asfura y Nelson Ávila, siendo los dos primeros los favoritos a ganar.

En ese sentido, una de las primeras preguntas que se hacen los electores es: ¿quién va ganando? La Ley Electoral es clara y, en esta nota, te mostraremos qué es lo que dice al respecto y cuándo se darán a conocer los primeros resultados.

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: minuto a minuto de los comicios presidenciales

lr.pe

Elecciones Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados vía CNE?

La Ley Electoral de Honduras, en su artículo 241 (Divulgación de Resultados de Encuestas a Boca de Urna), tal y como su nombre lo dice, precisa que los resultados a boca de urna deben ser autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y solo podrán publicarse a la par de los resultados preliminares anunciados por la autoridad mencionada.

Esta norma estipula que las primeras cifras serán anunciadas en una sesión del CNE, por medio de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tres horas después del cierre de la votación a nivel general; es decir, cuando se diga "queda cerrada la votación".

La legislación indica que las elecciones terminan a las 5.00 p. m., hora local; sin embargo, pueden existir motivos de fuerza mayor, como que aún queden electores en la fila, que puedan hacer que el final se alargue hasta las 6.00 p. m. Por lo que los primeros resultados se deberían conocer entre las 8.00 p. m. y las 9.00 p. m., aproximadamente.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

lr.pe

Multas por publicar resultados a boca de urna en Honduras

La Ley Electoral dice que aquellos que publiquen resultados a boca de urna antes de las tres horas del cierre de las votaciones y sin autorización del CNE, estarían incurriendo en un delito electoral, castigado con "una multa de 200 a 1.000 salarios mínimos".

"Igual multa se impondrá al medio de comunicación que dé a conocer los resultados de la encuesta a boca de urna antes de las tres (3) horas de cierre de la votación a nivel nacional", agregan.

La autoridad también aclara que si la infracción es cometida por "personas naturales o jurídicas que no se hayan registrado previamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se les aplicará el doble de la multa establecida, sin menoscabo del cierre del medio de comunicación que haya dado a conocer dicha encuesta".

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales emitieron su voto e instaron al sufragio masivo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales emitieron su voto e instaron al sufragio masivo

Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

¿Habrá ley seca en Honduras este domingo 30 de noviembre 2025 por las elecciones generales?

¿Habrá ley seca en Honduras este domingo 30 de noviembre 2025 por las elecciones generales?

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales sufragaron en medio de retrasos en la votación

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: candidatos presidenciales sufragaron en medio de retrasos en la votación

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

