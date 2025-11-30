CNE Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales?

Más de 6,3 millones de ciudadanos participan de las elecciones presidenciales, municipales y legislativas en Honduras para el periodo entrante, el cual regirá desde 2026. Para la Presidencia, cargo que actualmente ocupa Xiomara Castro, los candidatos que participan de la carrera son la oficialista Rixi Moncada, Salvador Nasralla, Nasry Asfura y Nelson Ávila, siendo los dos primeros los favoritos a ganar.

En ese sentido, una de las primeras preguntas que se hacen los electores es: ¿quién va ganando? La Ley Electoral es clara y, en esta nota, te mostraremos qué es lo que dice al respecto y cuándo se darán a conocer los primeros resultados.

Elecciones Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados vía CNE?

La Ley Electoral de Honduras, en su artículo 241 (Divulgación de Resultados de Encuestas a Boca de Urna), tal y como su nombre lo dice, precisa que los resultados a boca de urna deben ser autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y solo podrán publicarse a la par de los resultados preliminares anunciados por la autoridad mencionada.

Esta norma estipula que las primeras cifras serán anunciadas en una sesión del CNE, por medio de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tres horas después del cierre de la votación a nivel general; es decir, cuando se diga "queda cerrada la votación".

La legislación indica que las elecciones terminan a las 5.00 p. m., hora local; sin embargo, pueden existir motivos de fuerza mayor, como que aún queden electores en la fila, que puedan hacer que el final se alargue hasta las 6.00 p. m. Por lo que los primeros resultados se deberían conocer entre las 8.00 p. m. y las 9.00 p. m., aproximadamente.

Multas por publicar resultados a boca de urna en Honduras

La Ley Electoral dice que aquellos que publiquen resultados a boca de urna antes de las tres horas del cierre de las votaciones y sin autorización del CNE, estarían incurriendo en un delito electoral, castigado con "una multa de 200 a 1.000 salarios mínimos".

"Igual multa se impondrá al medio de comunicación que dé a conocer los resultados de la encuesta a boca de urna antes de las tres (3) horas de cierre de la votación a nivel nacional", agregan.

La autoridad también aclara que si la infracción es cometida por "personas naturales o jurídicas que no se hayan registrado previamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se les aplicará el doble de la multa establecida, sin menoscabo del cierre del medio de comunicación que haya dado a conocer dicha encuesta".