Rafael Vela queda fuera de la Fiscalía por 9 meses .Foto: composición/La República

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por 9 meses al coordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Vela Barba, debido a sus declaraciones sobre las investigaciones que se llevaban contra el expresidente Alejandro Toledo.

La resolución también propone la destitución de Vela Barba como fiscal coordinador del Equipo Especial de Fiscales dedicados a la investigación en delitos de corrupción de funcionarios.

Noticia en desarrollo…