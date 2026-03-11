HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP
Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

La Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía determinó que las declaraciones de Rafael Vela "configuraron una condena mediática anticipada" por indicar que Alejandro Toledo no tenía cómo justificar el dinero que habría recibido de Odebrecht, por el cual se le investigaba. También se propone su destitución como coordinador del Equipo Especial de Fiscales.

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por 9 meses al coordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Vela Barba, debido a sus declaraciones sobre las investigaciones que se llevaban contra el expresidente Alejandro Toledo.

La resolución también propone la destitución de Vela Barba como fiscal coordinador del Equipo Especial de Fiscales dedicados a la investigación en delitos de corrupción de funcionarios.

Noticia en desarrollo…

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

