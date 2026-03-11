Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo
La Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía determinó que las declaraciones de Rafael Vela "configuraron una condena mediática anticipada" por indicar que Alejandro Toledo no tenía cómo justificar el dinero que habría recibido de Odebrecht, por el cual se le investigaba. También se propone su destitución como coordinador del Equipo Especial de Fiscales.
- Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?
- ¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por 9 meses al coordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Vela Barba, debido a sus declaraciones sobre las investigaciones que se llevaban contra el expresidente Alejandro Toledo.
La resolución también propone la destitución de Vela Barba como fiscal coordinador del Equipo Especial de Fiscales dedicados a la investigación en delitos de corrupción de funcionarios.
TE RECOMENDAMOS
CAOS EN EL GOBIERNO DE BALCÁZAR Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Noticia en desarrollo…