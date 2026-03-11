HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

Los funcionarios de seguridad, incluido el gobernador Newsom, refuerzan la ciberseguridad y el patrullaje en lugares de alto perfil.

El gobernador de California, Gavin Newsom, vigila de cerca las alertas del FBI ante posibles riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio.
El gobernador de California, Gavin Newsom, vigila de cerca las alertas del FBI ante posibles riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio. | Composición LR/AFP

El FBI alertó a los departamentos de policía de California sobre posibles ataques de Irán con drones en represalia por las recientes tensiones bélicas. Según ABC News, la amenaza apunta hacia “objetivos no especificados” (en el estado) mediante vehículos aéreos no tripulados (VANT) lanzados desde embarcaciones anónimas en el litoral estadounidense. El aviso fue emitido a finales de febrero de 2026 bajo datos de la Guardia Costera.

Esta advertencia representa el primer riesgo público derivado de la ofensiva que la administración Trump intensificó contra la República Islámica. Mientras la Casa Blanca guarda silencio frente a los cuestionamientos de la prensa, el buró federal preserva la vigilancia máxima sin precisar momentos o puntos exactos de la supuesta operación iraní.

PUEDES VER: Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

El supuesto plan iraní y las ciberamenazas

La alerta vincula estas acciones a la ofensiva de Washington contra la nación persa, bajo la advertencia sobre la posibilidad de que Teherán activara células durmientes o grupos terroristas en su territorio. Actualmente, la Casa Blanca intensifica la vigilancia ante represalias inminentes sin objetivos específicos definidos.

Las autoridades federales temen además una ofensiva híbrida que incluya ciberataques contra infraestructuras críticas. Comunicaciones cifradas sugieren movimientos de activos durmientes fuera de EE.UU. destinados a explotar vulnerabilidades digitales de forma coordinada.

Ante este panorama, el país elevó su nivel de alerta para que los sectores públicos y privados refuercen su ciberseguridad interna. Aunque persisten dudas sobre los métodos precisos o actores involucrados, el auge de naves no tripuladas en grupos militares aumenta la preocupación oficial.

PUEDES VER: Rusia acusa al Reino Unido de ser responsable del ataque ucraniano contra una fábrica de microchips que dejó 6 muertos

Respuesta del gobernador de California

Gavin Newsom vigila de cerca las alertas del FBI ante posibles riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio. "Estamos en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para vigilar cualquier posible amenaza", señaló antes de aclarar que no detectan amenazas inminentes por ahora.

El gobernador de California monitorea el caso tras la alerta del FBI. Foto: @CAgovernor/X

Por su parte, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles incrementó el patrullaje en templos y sitios de alto perfil bajo un "nivel elevado de preparación". Esta medida preventiva responde a las tensiones globales actuales y busca garantizar el resguardo de instituciones culturales en todo el condado.

John Cohen, exjefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, teme posibles guerras con drones desde el Pacífico y México.

PUEDES VER: La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

Vinculación con cárteles mexicanos

Funcionarios de inteligencia en Washington alertan sobre el incremento de drones operados por cárteles mexicanos. Esta tecnología representa un riesgo latente para el personal fronterizo, pues existe el temor de ataques directos hacia efectivos estadounidenses apostados en la zona limítrofe.

Un reporte de septiembre de 2025 detalla que líderes criminales habrían autorizado ofensivas con explosivos contra policías y militares. Aunque un evento de tal magnitud carece de precedentes y los grupos delictivos suelen evadir la atención de EE.UU., el boletín advierte que este escenario resulta plausible bajo las condiciones actuales.

PUEDES VER: Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

Los Ángeles refuerzan seguridad

El Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles reforzó la vigilancia y preparación operativa ante el conflicto en Oriente Medio. La institución colabora con socios federales para monitorear amenazas de actores solitarios, células durmientes y riesgos cibernéticos. Bajo esta premisa, las autoridades incrementaron las patrullas en instituciones culturales y centros religiosos.

La estrategia incluye el uso de enlaces culturales que mantienen comunicación directa con la población local para resolver inquietudes. El LASD enfatiza que la colaboración ciudadana resulta vital, ya que los habitantes actúan como los ojos y oídos de sus comunidades. Por ello, solicitan reportar cualquier actividad sospechosa en entornos físicos o espacios digitales.

Comunicado del Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles. Foto: @LASDHQ/X

