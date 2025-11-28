¿Habrá ley seca en Honduras este domingo 30 de noviembre 2025 por las elecciones generales?

Este 30 de noviembre, Honduras celebra elecciones generales para renovar la presidencia, el Congreso Nacional, alcaldías y el Parlamento Centroamericano. Ante esta jornada electoral, las autoridades confirmaron la aplicación de una ley seca de carácter nacional.

La restricción, establecida en el artículo 246 de la Ley Electoral, busca garantizar el orden público durante el proceso. Prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral.

¿Desde cuándo rige la ley seca y cuándo termina?

La ley seca iniciará a las 6:00 a. m. del sábado 29 de noviembre y finalizará a las 6:00 p. m. del lunes 1 de diciembre. Durante ese tiempo, se prohibirá el consumo y comercialización de bebidas alcohólicas en todo el país.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multas que van de cuatro a diez salarios mínimos, de acuerdo con lo estipulado por la normativa electoral vigente.

¿Por qué se aplica la ley seca durante las elecciones en Honduras?

La ley seca se implementa para fomentar un ambiente de tranquilidad durante los comicios y prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol. Esta medida forma parte del protocolo habitual en procesos electorales en el país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los centros de votación abrirán a las 7:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m. el día de la elección. Las personas que permanezcan en fila a esa hora podrán ejercer su derecho al voto.

¿Qué se elige en las elecciones generales de Honduras 2025?

En esta jornada electoral, los hondureños elegirán a su próximo presidente o presidenta, 128 diputados titulares y suplentes al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, y 298 alcaldes y vicealcaldes, junto con más de 2,000 regidores municipales.

Más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo a unos 500,000 hondureños residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Para ello, se habilitarán 5,744 centros de votación en el país y 12 en el exterior.