Mundo

Tailandia inicia labores de limpieza tras una de las peores inundaciones que dejan más de 300 muertos

Tras las inundaciones que dejaron más de 300 muertos, Tailandia inició amplias tareas de limpieza, mientras el primer ministro Anutin Charnvirakul pidió disculpas por la gestión de la crisis.

Personas cruzan aguas inundadas y son evacuadas en bote en Hat Yai, al sur de Tailandia, tras días de lluvias torrenciales.
Personas cruzan aguas inundadas y son evacuadas en bote en Hat Yai, al sur de Tailandia, tras días de lluvias torrenciales. | Foto: AFP

Tareas de limpieza a gran escala empezaron este sábado en el sur de Tailandia, luego de que el primer ministro Anutin Charnvirakul pidiera disculpas por la devastación causada por las peores inundaciones en años.

Las fuertes lluvias monzónicas azotaron esta semana Tailandia, Malasia e Indonesia, lo que causó la muerte de más de 300 personas y dejó a miles de personas atrapadas, muchas de ellas sobre los tejados.

El viernes, equipos de rescate en Indonesia luchaban por llegar a las zonas más afectadas de la isla de Sumatra, mientras que los trabajadores de un hospital del sur de Tailandia trasladaban los cadáveres a camiones frigoríficos porque la morgue superó su capacidad.

El nivel del agua alcanzó los tres metros en la provincia tailandesa de Songkhla y provocó la muerte de al menos 145 personas en una de las peores inundaciones de la última década.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, visitó el viernes un refugio para evacuados en el distrito de Hat Yai, uno de los más afectados.

"Tengo que pedirles disculpas por haber permitido que esto ocurriera durante mi mandato. El siguiente paso es evitar que la situación empeore", comentó, anunciando un plazo de dos semanas para la limpieza del distrito.

El gobierno tailandés puso en marcha ayudas para los afectados, incluida una indemnización de hasta 62.000 dólares en algunos casos.

A medida que bajaban las aguas, el propietario de una tienda, Rachane Remsringam, rebuscaba entre la basura esparcida por los pasillos, lamentando las pérdidas de cientos de miles de dólares por los saqueos.

Las críticas públicas a la respuesta de Tailandia ante las inundaciones han aumentado. Dos funcionarios locales fueron suspendidos por sus presuntos fallos.

En Indonesia, en tanto, las autoridades de Sumatra afirmaron que las inundaciones y los deslizamientos de tierra de esta semana dejan al menos 174 muertos y cerca de 80 desaparecidos.

Dos personas murieron en Malasia a causa de las crecidas, que anegaron amplias zonas del estado septentrional de Perlis.

La temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele traer consigo fuertes lluvias que provocan aludes e inundaciones repentinas, pero este año una tormenta tropical ha agravado las condiciones.

El cambio climático ha afectado los patrones de estos fenómenos, incluida su duración e intensidad.

