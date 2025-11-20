Conoce a las candidatas favoritas para ganar el Miss Universo 2025, según los misólogos

A pocas horas de conocerse a la nueva Miss Universo 2025, la expectativa crece entre los seguidores del certamen internacional que reúne a 119 candidatas en Bangkok, Tailandia. Tras semanas de concentración y una intensa gala preliminar, diversos misólogos compartieron sus listas de favoritas basadas en el desempeño en pasarela, presencia escénica y votación del público.

Las pasarelas y el desenvolvimiento en la preliminar dieron un panorama claro de quiénes podrían avanzar en la competencia”, según especialistas, quienes coincidieron en nombres que se perfilan como fuertes aspirantes a la corona que hoy ostenta la danesa Victoria Kjaer Theilvig.

¿Cuáles son las candidatas que podrían ganar el Miss Universo 2025?

De acuerdo con los misólogos consultados Aitor Marín de Colombia y Daniel Ramos de Venezuela, varias candidatas destacan por su seguridad en escena y proyección en la preliminar del certamen de belleza. En ambos listados sobresalen candidatas como Tailandia, Puerto Rico, Chile, Filipinas, India e Islas Turcas y Caicos, quienes han sido consideradas entre las más sólidas rumbo a la final.

Top 15 de favoritas de Aitor Marín

Veena Praveenar Singh (Tailandia) María Ignacia Moll (Chile) Zashley Alicea Rivera (Puerto Rico) Ahtisa Manalo (Filipinas) Yamilex Hernández (Estados Unidos – comunidad latina) Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos) Olivia Yacé (Costa de Marfil) Vanessa Pulgarín (Colombia) Fátima Bosch (México) Manika Vishwakarma (India) Stephany Abasali (Venezuela) Maria Gabriela Lacerda (Brasil) Nadia Mejía-Webb (Ecuador) Mahyla Roth (Costa Rica) Sanly Liu (Indonesia)

Top 7 de candidatas favoritas para ganar el Miss Universo 2025

Veena Praveenar Singh (Tailandia) Zashley Alicea Rivera (Puerto Rico) María Ignacia Moll (Chile) Ahtisa Manalo (Filipinas) Manika Vishwakarma (India) Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos) Olivia Yacé (Costa de Marfil)

El misólogo destacó a Olivia Yacé, de Costa de Marfil, como una de las grandes candidatas del Miss Universo 2025 para llevarse la corona. “Estudió muy bien el concurso”, señaló al presentar su lista de favoritas.

Top 30 de Daniel Ramos: estas son las 18 primeras candidatas favoritas

Nadeen Ayoub (Palestina) Aldana Masset (Argentina) Camilla Diagne (Senegal) Yessica Hausermann (Bolivia) Jennifer Ventura (República Dominicana) Mahyla Roth (Costa Rica) Camille Thomas (Curazao) Fátima Bosch (México) Carmen Ismelda Avomo Obama (Guinea Ecuatorial) Zhao Na (China) Nadia Mejía-Webb (Ecuador) Jaime VandenBerg (Canadá) Lattana Munvilay (Laos) Laura Gnjatović (Croacia) Hương Giang Nguyễn (Vietnam) Julia Cluett (Malta) Camila Vitorino (Portugal) Neary Socheata Thai (Camboya)

Top 12 de representantes para ganar el Miss Universo 2025