Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la gala final del Miss Universo 2025 en Tailandia, donde 120 candidatas competirán por la corona. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

A las 8:00 p.m., unas 120 candidatas del Miss Universo 2025 provenientes de diversas partes del mundo, pero con un mismo sueño, darán inicio a la gala final del certamen de belleza, que se realizará este 21 de noviembre (20 de noviembre en varios países por la diferencia horaria, entre ellos Perú) en el Impact Arena en Pak Kret, en Tailandia. Tras la presentación de todas las participantes, el jurado dará a conocer al top 30.

La edición 74° del Miss Universo promete ser histórica, no solo porque varias candidatas de Latinoamérica están incluidas entre las favoritas de los missólogos, sino también porque marca el debut de países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique. En tanto, otras naciones como Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica, han regresado al certamen de belleza que esta noche elegirá a la mujer más bella del planeta.

¿Quiénes clasificaron al TOP 30 del Miss Universo 2025?



El top 29 del Miss Universo será elegido por el jurado calificador del certamen, mientras que el último cupo para entrar al top 30 estuvo en las manos del público, quienes con sus votos, pudieron apoyar a sus favoritas. A pesar de que Karla Bacigalupo dio de qué hablar en Tailandia por su belleza, inteligencia y lisura, los votos no fueron suficientes.

Para el pesar de los peruanos, Karla Bacigalupo no pudo acceder de manera directa al top 30 del Miss Universo 2025, ya que no consiguió el primer lugar de las votaciones digitales conocidas como la ‘People’s Choice’. La ganadora fue Yannina Gómez, natural de Paraguay, quien obtuvo 2 millones y medio de votos.

¿Quiénes son las favoritas del Miss Universo 2025?



A través de su canal de Youtube, el missólogo venezolano Daniel Ramos dio a conocer su TOP 30, donde aparecen candidatas que no han sido tomadas en cuenta en otros ranking. Sin embargo, en su TOP 12 incluye a las modelos que más han destacado durante toda la competencia. Conoce a las posibles ganadoras de la corona:

Ahtisa Manalo (Filipinas)

María Ignacia Moll (Chile)

Manika Vishwakarma (India)

Maria Gabriela Lacerda (Brasil)

Vanessa Pulgarín (Colombia)

Veena Praveenar Singh (Tailandia)

Yamilex Hernández (Estados Unidos, comunidad latina)

Zashley Alicea Rivera (Puerto Rico)

Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos)

Stephany Abasali (Venezuela)

Ophély Mézino (Guadalupe)

Olivia Yacé (Costa de Marfil)



¿Quiénes son las candidatas latinas del Miss Universo 2025?



Las representantes latinas del Miss Universo que buscan convertirse en la próxima Miss Universo y, por lo tanto, convertirse en la sucesora de Victoria Kjær, provienen de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, entre otras. Además, este año, la región contará con una representante latina, la cual fue elegida mediante el reality show de Telemundo Miss Universe Latina.

