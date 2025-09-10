HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

La víctima, con más de 30 años de experiencia, descendió de su vehículo sin prever el ataque de los leones. El terrible suceso ocurrido en Tailandia fue presenciado por varios visitantes.

Los leones en el Safari World Bangkok, uno de los mayores zoológicos de Asia, se encuentran sueltos.
Los leones en el Safari World Bangkok, uno de los mayores zoológicos de Asia, se encuentran sueltos. | Foto: AFP

Un guardia de un zoológico en Tailandia perdió la vida tras ser atacado por un grupo de leones. El trágico hecho ocurrió frente a un grupo de turistas, quienes quedaron en estado de shock al presenciar la escena.

El incidente tuvo lugar en el Safari World Bangkok, uno de los zoológicos más grandes de Asia, famoso por ofrecer recorridos en auto para que los visitantes vean de cerca a distintas especies salvajes en un entorno abierto.

lr.pe

¿Qué sucedió exactamente?

Según contó Sadudee Punpugdee, un responsable del Departamento de Parques Nacionales, la víctima es un empleado del zoológico que tenía más de 30 años de experiencia alimentando a los leones salvajes.

El funcionario reveló que el guardia fallecido descendió del vehículo en el que viajaba, sin imaginar que unos seis o siete leones lo atacarían por la espalda y acabarían con su vida frente a la mirada de varios turistas.

En su página web, los responsables de Safari World Bangkok , aseguran que los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural.

El zoológico incluso brinda excursiones privadas para que los visitantes alimenten a leones y tigres. El precio de esta arriesgada experiencia es de unos 1.200 bats, alrededor de 37 dólares por persona.

"Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales. Permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó, contó Tavachai Kanchanarin, un visitante del zoológico que fue testigo del hecho.

