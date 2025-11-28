El Partido Liberal (PL) anunció la suspensión inmediata del sueldo y de todas las funciones partidarias de Jair Bolsonaro, luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena de 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado. La dirección del PL señaló que la medida impide que una persona con “derechos políticos suspendidos” siga ocupando cargos en un partido. Bolsonaro recibía más de 39.000 reales al mes por su puesto de presidente honorario, monto que representaba casi la mitad de sus ingresos combinados entre pensiones y aportes partidarios.

El comunicado oficial, citado por Folha de S.Paulo, precisó: "Lamentablemente, debido a la ley y a la suspensión de los derechos políticos de nuestro presidente honorario, Jair Bolsonaro, las respectivas actividades partidarias también serán suspendidas, incluyendo su remuneración". La decisión llega en un momento en el que el expresidente ya se encontraba bajo detención preventiva por riesgo de fuga, y tras la ratificación de la condena, el Supremo ordenó que continúe recluido en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

La suspensión de Bolsonaro era "inevitable"

Además del comunicado institucional, dirigentes del PL comentaron a la prensa brasileña que la suspensión era “inevitable” para preservar la legalidad interna del partido. Según fuentes citadas por Folha, algunos cuadros de la agrupación señalaron que el fallo del Supremo “produce un vacío en la estructura honoraria del partido que deberá resolverse más adelante”, lo que anticipa una posible reorganización interna sin Bolsonaro como figura simbólica.

De acuerdo con O Globo, miembros del directorio también admitieron que la situación jurídica del expresidente “no deja margen para ningún tipo de maniobra” y que la defensa ha perdido toda opción de frenar la ejecución de la sentencia porque “no hubo los dos votos absolutorios necesarios para admitir nuevos recursos”. Voceros citados por el mismo medio añadieron que el PL se limitará a “cumplir la ley” hasta que haya claridad sobre la duración real de la pena y la eventual inhabilitación política.

La condena y del caso judicial de Bolsonaro en Brasil

La condena de Bolsonaro quedó firme el martes, cuando la Corte Suprema cerró definitivamente la posibilidad de interponer nuevos recursos, lo que permite la ejecución inmediata de la pena. O Globo informó que solo un magistrado votó por desestimar el expediente, lejos de los dos votos absolutorios exigidos para que la defensa pudiera reabrir el caso. Con ello, Bolsonaro deberá cumplir una pena total de 27 años y tres meses por los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, organización criminal armada, daños al patrimonio público y deterioro de bienes históricos.

El fallo también implica una inhabilitación que se extenderá hasta ocho años después de que Bolsonaro haya cumplido la condena completa, plazo que —si no recibe reducciones— se proyecta hasta 2060, según cálculos difundidos por Folha y O Globo. La Corte determinó además que ninguna apelación puede ser recibida mientras el proceso permanezca en fase de ejecución, dejando a la defensa sin herramientas para revertir la prisión.

A la sentencia central se suman procesos vinculados contra colaboradores cercanos. De acuerdo con O Globo, también fueron alcanzados por la decisión Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y Anderson Torres, exministro de Justicia, quienes enfrentan penas relacionadas con la misma trama golpista. Bolsonaro cumple su condena en una sala de 12 m² dentro de la Policía Federal en Brasilia, equipada con cama, mesa, televisor, una pequeña nevera y estantes, según imágenes divulgadas por la institución.