Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Mundo

Periodista argentina muere a los 33 años tras caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto

El trágico accidente en Mar de Plata, Argentina, cobró la vida de Leticia Lembi, quien habría caído tras apoyarse sobre una escalera en mal estado.

Leticia Lembi falleció tras caer 25 metros por un acantilado en Mar de Plata, Argentina.
Leticia Lembi falleció tras caer 25 metros por un acantilado en Mar de Plata, Argentina.

Lo que parecía ser una tarde mágica en la ciudad argentina de Mar de Plata, terminó en una tragedia que tuvo un gran impacto internacional. Leticia Lembi, una periodista de 33 años, falleció el miércoles 26 de noviembre de 2025 tras caer por un acantilado mientras intentaba sacarse una fotografía.

Un mal paso habría definido el fatal desenlace. Según los primeros datos obtenidos tras el fallecimiento, la comunicadora cayó hacia el vacío mientras transitaba por una escalera en mal estado.

Periodista muere tras caer por acantilado en Argentina

Leticia Lembi, además de periodista, también se desempeñaba como coordinadora de Onlera, una agencia consultora en negocios digitales, trabajo por el cual se encontraba en Mar de Plata. En la tarde del pasado miércoles, al rededor de las 6.45 p. m., sin pensar que serían sus últimos momentos de vida, la profesional de 33 años optó por ir a la Barranca de Los Lobos, ubicada en el kilómetro 535 de la ruta 11, una zona muy concurrida por los turistas debido a su playa, pero muy peligrosa por la presencia de acantilados y fuentes de apoyo muy precarias.

Una foto para el recuerdo habría sido lo que definió su destino a apoyarse en la parte final de una escalera. Momento después, un pedazo de hormigón, que la sostenía, se desprendió de la estructura, ocasionando que Lembi cayera desde una altura de 25 metros, perdiendo la vida en el acto.

La víctima habría asistido, de acuerdo con las autoridades locales, junto a su primo y otros amigos. Los testigos, según declaraciones recopiladas por el medio argentino La Capital de Mar del Plata, indican que la periodista habría intentado tomarse una instantánea cuando ocurrió la tragedia. Sin embargo, las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer este caso.

Por otro lado, el fiscal Carlos Russo, quien califica el hecho como una "fatalidad", apunta a que el hecho quedaría catalogado como una muerte accidental.

La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, medio que acogió a Leticia Lembi, le dedicó un homenaje tras su muerte.

La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, medio que acogió a Leticia Lembi, le dedicó un homenaje tras su muerte.

¿Quién era Leticia Lembi?

Lembi, oriunda de Tres Arroyos, Argentina, se formó académica y profesionalmente, según La Capital de Mar del Plata, en el Colegio Holandés de la localidad y en la Universidad de La Plata, donde obtuvo la licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. El medio también confirmó que la periodista trabajaba eventualmente en el diario La Voz del Pueblo como corresponsal en Claromecó.

Lembi fue descrita por sus allegados como una persona entusiasta, amable, dedicada y, además, era amante de los perros, en especial de Donna, su compañera.

Su primo, Santiago Escudero, CEO de Onlera, según medios locales, se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió la tragedia. A pesar de la intervención de los Bomberos de San Patricio, el equipo de Rescate y Riesgos Especiales, una ambulancia del SAME, patrulleros y personal de la Municipalidad, no pudieron reanimarla y confirmaron su deceso.

