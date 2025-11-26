HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Mundo

Lula da Silva considera que Brasil dio una 'lección de democracia' con encarcelamiento de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro permanecerá en una celda especial tras ser hallado culpable de planear un intento de golpe de Estado para impedir que Lula da Silva asumiera la presidencia.

"Estoy feliz porque este país ha demostrado que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido", sentenció Lula da Silva.
"Estoy feliz porque este país ha demostrado que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido", sentenció Lula da Silva. | Foto: AFP

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideró que Brasil dio una "lección de democracia" con el proceso que condujo a su antecesor Jair Bolsonaro a la cárcel, donde deberá purgar una condena de 27 años.

Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir su histórica condena por planear un intento de golpe de estado para impedir a Lula da Silva asuma la presidencia tras perder las elecciones de 2022.

TE RECOMENDAMOS

PEDRO CASTILLO Y DELIA ESPINOZA: EL CONGRESO DESATA SU PODER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Jair Bolsonaro agota recursos legales y deberá cumplir condena de 27 años por intento de golpe de Estado

lr.pe

"Este país ayer dio una lección de democracia al mundo", afirmó Lula da Silva durante un acto oficial en Brasilia.

Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En 1964, un golpe de Estado dio inicio a dos décadas de dictadura militar.

"Por lo tanto, estoy feliz, no porque hayan encarcelado a nadie. Estoy feliz porque este país ha demostrado que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido", agregó el mandatario izquierdista.

PUEDES VER: Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro

lr.pe

La corte suprema declaró "firme" la sentencia de Bolsonaro, que permanecerá recluido en la sede policial en Brasilia en una celda especial adaptada como una habitación, con frigobar, aire acondicionado y televisión.

El expresidente (2019-2022) comenzó a cumplir su condena después de que la corte rechazara en noviembre una primera apelación y considerara el martes agotado el tiempo para un segundo recurso.

La defensa protestó la decisión, que calificó de "sorprendente", y dijo que presentará un nuevo recurso.

PUEDES VER: Brasil: Lula da Silva dice que la prisión de Jair Bolsonaro no afecta su relación con Donald Trump

lr.pe

No se amedrentó

En su primera reacción tras la decisión judicial , Lula afirmó que "la justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump denunció meses atrás una "caza de brujas" en contra de su aliado Bolsonaro. Washington impuso entonces altos aranceles punitivos a Brasil y sancionó a jueces de la corte suprema.

Sin embargo, luego de reunirse con Lula en octubre, Trump retiró buena parte de los aranceles a Brasil.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro revela que intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador en momento de "paranoia"

lr.pe

El diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, se radicó meses atrás en Estados Unidos e impulsó las medidas de Trump para interferir en el juicio contra su padre. El martes la corte decidió enjuiciarlo por "coacción" a la justicia.

Bolsonaro es el cuarto expresidente brasileño preso desde el fin de la dictadura en 1985. Entre ellos figuran el propio Lula, sentenciado por corrupción pero cuya condena fue anulada posteriormente, y Fernando Collor de Mello, también por corrupción.

Notas relacionadas
Jair Bolsonaro agota recursos legales y deberá cumplir condena de 27 años por intento de golpe de Estado

Jair Bolsonaro agota recursos legales y deberá cumplir condena de 27 años por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro

Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro

LEER MÁS
Brasil: Lula da Silva dice que la prisión de Jair Bolsonaro no afecta su relación con Donald Trump

Brasil: Lula da Silva dice que la prisión de Jair Bolsonaro no afecta su relación con Donald Trump

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

LEER MÁS
Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

LEER MÁS
Ruptura en el binomio de Rodrigo Paz: vicepresidente de Bolivia aseguró que ya no forma parte del Gobierno a menos de un mes de gestión

Ruptura en el binomio de Rodrigo Paz: vicepresidente de Bolivia aseguró que ya no forma parte del Gobierno a menos de un mes de gestión

LEER MÁS
Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

LEER MÁS
Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

LEER MÁS
Rusia enfría las esperanzas de paz con Ucrania y afirma que es “prematuro” hablar del fin de la guerra

Rusia enfría las esperanzas de paz con Ucrania y afirma que es “prematuro” hablar del fin de la guerra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

Mundo

Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

Ruptura en el binomio de Rodrigo Paz: vicepresidente de Bolivia aseguró que ya no forma parte del Gobierno a menos de un mes de gestión

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Fernando Rospigliosi no descarta pensión vitalicia para Dina Boluarte: "Lo decidirá el Congreso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025