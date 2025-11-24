Brasil: Lula da Silva dice que la prisión de Jair Bolsonaro no afecta su relación con Donald Trump

En octubre, Trump levantó buena parte de los aranceles a Brasil, tras el encuentro con Lula da Silva. | Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que la prisión de su antecesor, Jair Bolsonaro, aliado de presidente estadounidense, Donald Trump, "no tiene nada que ver" con la relación entre ambos países.

Luego de intentar quemar la tobillera que lleva para controlar su detención domiciliar, Jair Bolsonaro fue puesto en prisión preventiva el pasado sábado 22 de noviembre por orden de la corte suprema brasileña.

En septiembre de 2025, el tribunal condenó al expresidente a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022 y, posteriormente, rechazó su primer recurso de apelación.

Donald Trump había denunciado el proceso como una 'caza de brujas' contra su aliado y respondió imponiendo un arancel punitivo a Brasil en agosto. Pero luego de un encuentro con Lula da Silva en octubre levantó buena parte de los aranceles.

Preguntado sobre la posibilidad de que la detención de su mayor opositor afecte los acercamientos con su homólogo de Estados Unidos, Lula afirmó: "No tiene nada que ver".

"Creo que Donald Trump tiene que saber que somos un país soberano, que nuestra justicia decide y lo que se decide aquí está decidido", dijo Lula da Silva en una conferencia de prensa en el encuentro del G20 en Johannesburgo.

La corte condenó a Jair Bolsonaro por liderar una conspiración para impedir la asunción de Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula da Silva y a su vicepresidente Geraldo Alckmin, según la corte suprema. Pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.

"Todo el mundo sabe lo que hizo", subrayó Lula. En su decisión del sábado, la corte suprema apuntó a un posible intento de fuga hacia la embajada de Estados Unidos.

La prisión de Jair Bolsonaro deja a la derecha sin candidato para las elecciones presidenciales de 2026, mientras Lula da Silva ya ha anunciado su intención de postularse para un cuarto mandato.