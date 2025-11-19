Ataque del Ejército de Israel dejó 13 muertos en un campo de refugiados palestinos en Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el bombardeo apuntó a un "complejo de entrenamiento de Hamás". El grupo denunció el ataque como un "brutal asalto" contra civiles.
Al menos 13 personas murieron tras un ataque aéreo del Ejército de Israel contra el campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh en Líbano, según informó el Ministerio de Salud libanés. El ataque, que dejó varias personas heridas, fue realizado con un dron que lanzó tres misiles contra el refugio, según la Agencia Estatal de Noticias.
El medio informó que un gran número de heridos fueron ingresados en hospitales de Sidón tras el ataque, e hizo peticiones a los residentes para que donaran sangre para las víctimas.
Israel confirma el ataque en Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que el ataque había tenido como objetivo “un complejo de entrenamiento de Hamás ” que se utilizaba para “planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel”.
“Las FDI están operando contra el establecimiento de Hamás en el Líbano y continuarán operando contra los terroristas de Hamás dondequiera que operen”, dijeron.
Hamás denuncia ataque en refugio
Hamás, por su parte, denunció el ataque como un “brutal asalto” contra civiles y una violación de la soberanía del Líbano. Un comunicado del grupo negó las afirmaciones israelíes de que el centro se utilizaba para planear ataques, diciendo que el ataque tenía como objetivo a un grupo de adolescentes en un campo deportivo abierto.
Mientras tanto, las facciones palestinas en Sidón declararon una huelga general en señal de duelo por las víctimas. “Este ataque se produjo horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazara con continuar la guerra en todos los frentes”, dijeron en un comunicado.
Constantes ataques israelíes
El ejército israelí lanzó un ataque similar contra el campamento de Ain al-Hilweh en octubre de 2024, dejando seis muertos, entre ellos tres niños. Las tensiones han ido en aumento en el sur del Líbano durante semanas, con el ejército israelí intensificando los ataques aéreos casi diarios dentro del territorio libanés, supuestamente dirigidos contra miembros e infraestructura de Hezbolá.
El ejército israelí ha matado a más de 4.000 personas y herido a casi 17.000 en sus ataques contra el Líbano, que comenzaron en octubre de 2023 y se convirtieron en una ofensiva a gran escala en septiembre de 2024