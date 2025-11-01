Presidente de Siria visitará EE.UU. para unirse a coalición contra yihadistas del Estado Islámico
Esta será la primera visita oficial de Ahmed al Sharaa a Washington y la segunda a Estados Unidos, luego de su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, realizará una visita a Estados Unidos en noviembre, afirmó el enviado estadounidense Tom Barrack, quien expresó su esperanza de que se una a la alianza internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Preguntado por periodistas al margen de una conferencia en Baréin sobre una posible visita de Ahmed al Sharaa a Washington en noviembre, Tom Barrack respondió "sí", agregando que esperaba verlo adherirse, durante ese viaje, a la coalición contra el EI.
Se trataría de la primera visita del mandatario a Washington y la segunda a Estados Unidos, después de su paso en septiembre por la sede de la ONU en Nueva York, donde se convirtió en el primer presidente sirio en dirigirse a la Asamblea General.
Antiguamente afiliado a Al Qaida, el grupo que dirigía Ahmed al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), fue retirado de la lista de organizaciones terroristas en julio pasado.
El presidente sirio, cuyas fuerzas derrocaron a Bashar al Asad en diciembre de 2024, se reunió por primera vez con Donald Trump en Arabia Saudita, donde el republicano se comprometió a levantar las sanciones paralizantes impuestas a Siria.