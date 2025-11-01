HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Mundo

Presidente de Siria visitará EE.UU. para unirse a coalición contra yihadistas del Estado Islámico

Esta será la primera visita oficial de Ahmed al Sharaa a Washington y la segunda a Estados Unidos, luego de su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El presidente Ahmed al‑Sharaa llegó al poder luego de derrocar a Bashar al‑Asad en diciembre de 2024.
El presidente Ahmed al‑Sharaa llegó al poder luego de derrocar a Bashar al‑Asad en diciembre de 2024. | Foto: AFP

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, realizará una visita a Estados Unidos en noviembre, afirmó el enviado estadounidense Tom Barrack, quien expresó su esperanza de que se una a la alianza internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Preguntado por periodistas al margen de una conferencia en Baréin sobre una posible visita de Ahmed al Sharaa a Washington en noviembre, Tom Barrack respondió "sí", agregando que esperaba verlo adherirse, durante ese viaje, a la coalición contra el EI.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, pide a Vladimir Putin la entrega de Bashar al Asad refugiado en Moscú

lr.pe

Se trataría de la primera visita del mandatario a Washington y la segunda a Estados Unidos, después de su paso en septiembre por la sede de la ONU en Nueva York, donde se convirtió en el primer presidente sirio en dirigirse a la Asamblea General.

Antiguamente afiliado a Al Qaida, el grupo que dirigía Ahmed al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), fue retirado de la lista de organizaciones terroristas en julio pasado.

El presidente sirio, cuyas fuerzas derrocaron a Bashar al Asad en diciembre de 2024, se reunió por primera vez con Donald Trump en Arabia Saudita, donde el republicano se comprometió a levantar las sanciones paralizantes impuestas a Siria.

Notas relacionadas
Presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, pide a Vladimir Putin la entrega de Bashar al Asad refugiado en Moscú

Presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, pide a Vladimir Putin la entrega de Bashar al Asad refugiado en Moscú

LEER MÁS
El frágil alto al fuego entre Israel y Siria: ¿Por qué estalló la guerra y quiénes son los drusos?

El frágil alto al fuego entre Israel y Siria: ¿Por qué estalló la guerra y quiénes son los drusos?

LEER MÁS
Israel bombardea nuevamente a Siria pese al acuerdo de alto al fuego entre ambos países

Israel bombardea nuevamente a Siria pese al acuerdo de alto al fuego entre ambos países

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina con una de las principales reservas de minerales del mundo tras poseer oro, plata y cobre

El país de América Latina con una de las principales reservas de minerales del mundo tras poseer oro, plata y cobre

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Real Madrid vs Valencia HOY vía DSports EN VIVO LaLiga EA Sports 2025-26: alineación confirmada de Xabi Alonso

Inflación en Perú cayó -0,07% en octubre y acumuló 1,08% en 2025, según el INEI

Mundo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Presidente de Guyana califica de 'terrorismo' atentado en estación de gasolina perpetrado por venezolano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rutas de Lima volverá a cobrar peajes desde este 2 de noviembre en la Panamericana Sur

Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025