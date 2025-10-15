HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, pide a Vladimir Putin la entrega de Bashar al Asad refugiado en Moscú

Bashar al Asad, antiguo mandatario de Siria, pidió asilo en Rusia tras su derrocamiento en 2024, luego de que una coalición de grupos armados liderada por Ahmed al Sharaa tomara el control del país.

Vladimir Putin junto a Ahmed al-Sharaa, nuevo presidente de Siria tras la caida de Bashar al Asad.
Vladimir Putin junto a Ahmed al-Sharaa, nuevo presidente de Siria tras la caida de Bashar al Asad. | Foto: AFP

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, quien está de visita en Rusia, pedirá a su homólogo Vladimir Putin la entrega de Bashar al Asad, el antiguo mandatario que fue derrocado y actualmente se encuentra refugiado en Moscú.

Ahmed al Sharaa, que en su juventud fue yihadista en Irak y Siria, efectúa su primera visita oficial a Rusia. Recordemos que, en diciembre de 2024, derrocó a Bashar al Asad al frente de una coalición de grupos armados.

Rusia otorgó asilo a Bashar al Asad tras ser derrocado

La visita es de gran calado simbólico, ya que Rusia, junto con Irán y el movimiento chiita libanés Hezbolá, fue uno de los principales apoyos militares del régimen de Bashar al Asad durante la guerra civil siria iniciada en 2011.

Durante el conflicto, aviones rusos atacaron las zonas bajo control rebelde, incluyendo la de Idlib, que en los últimos años de la guerra estuvo controlada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham, dirigido por Ahmed al Sharaa.

Rusia llegó a colocar a dicho grupo en su lista de organizaciones "terroristas" en 2020, y en diciembre Bashar al Asad encontró refugio en Moscú junto a su familia, justo después de ser derrocado.

"Queremos restaurar y redefinir de una nueva forma la naturaleza de estas relaciones bilaterales, para que Siria disfrute de su independencia, su soberanía, su unidad y su integridad territorial", dijo el mandatario sirio.

Presidentes también hablarán de inversiones y otros temas de interés

El presidente de Siria destacó los intereses comunes entre ambos países y el hecho de que parte del suministro de alimentos de su país depende de la producción rusa.

Vladimir Putin a su vez le dio la bienvenida al mandatario sirio y destacó los profundos vínculos entre ambos países. "En todas estas décadas, hemos estado siempre guiados por una sola cosa: el interés del pueblo sirio", sostuvo.

Un funcionario del gobierno sirio (que pidió anonimato) indicó que Ahmed al Sharaa pedirá a Vladimir Putin que entregue a todos los individuos que cometieron crímenes de guerra y están en Rusia, en especial Bashar al Asad.

El mismo funcionario indicó que ambos líderes hablarían también de inversiones, la situación de las bases rusas en Siria y el rearme del nuevo ejército sirio.

Rusia cuenta con dos importantes activos militares en Siria, la base naval de Tartus y la base aérea de Hmeimim, en la costa mediterránea. Moscú se sirvió ampliamente de ambas instalaciones durante su intervención en la guerra civil siria, desde 2015.

