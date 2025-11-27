El papa León XIV inició su gira en el extranjero como líder del Vaticano. Este viernes viajó a Turquía para conmemorar los 1.700 años del Primer Concilio Ecuménico de Nicea, en un esfuerzo por acercar posiciones con las iglesias ortodoxas. Además, aprovechó su visita para dialogar con el Islam en un país de mayoría musulmana, con un recorrido por la Mezquita Azul de Estambul.

La siguiente parada de la máxima figura de la Iglesia católica será Líbano. El domingo 30 de noviembre, tras concluir sus actividades en territorio turco, viajará a Beirut —capital libanesa— con el objetivo de promover la paz y brindar apoyo en Oriente Medio, una región marcada por conflictos permanentes. También visitará otras cuatro ciudades del país hasta el martes, fecha en la que regresará a Roma.

TE RECOMENDAMOS PEDRO CASTILLO Y DELIA ESPINOZA: EL CONGRESO DESATA SU PODER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

En búsqueda de paz y prosperidad

El papa León, tras ser recibido con una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Ankara, visitó el Mausoleo de Atatürk. Este memorial, de gran relevancia para la población turca, rinde homenaje al fundador de la Turquía moderna y simboliza el nacimiento, la modernización y el secularismo del país. "Doy gracias a Dios por poder visitar Turkiye e invoco sobre este país y su gente una abundancia de paz y prosperidad", escribió el obispo de Roma en el Libro de Honor.

Este mismo jueves, después de su estancia en Ankara, el papa viajará a Estambul y, el viernes, continuará hacia Iznik. Antes de partir a Turquía, el pontífice expresó su alegría por saludar al pueblo y afirmó que los encuentros que sostendrá en el país representan una oportunidad excepcional para promover la unidad entre los cristianos.

Haciendo énfasis en los conflictos en Oriente Medio, el pontífice se refirió a los constantes bombardeos de Israel contra comunidades en Hezbolá. León XIV llamó a todas las personas a buscar la paz y a defender la justicia, recordando que la violencia es incompatible con ambas. Para él, es indispensable trabajar por una mayor unidad y por un respeto más profundo entre las personas y entre todas las religiones.

PUEDES VER: Al menos 44 muertos y 279 personas desaparecidas en Hong Kong tras voraz incendio que arrasó un complejo residencial

Críticas del pontífice para impulsar un mundo más justo

En Ankara, Turquía, el papa señaló que el mundo atraviesa una cantidad inusual de conflictos sangrientos y advirtió sobre la cercanía de una posible Tercera Guerra Mundial. Afirmó que el futuro de la humanidad está en riesgo por "ambiciones y decisiones que pisotean la justicia y la paz".

Otra de las críticas del pontífice estadounidense estuvo dirigida a las "economías consumistas", a las que calificó de engañosas y sostuvo que "la soledad se ha convertido en un negocio". En contraste, destacó el papel de las mujeres activas en la vida profesional, cultural y política, valorando que cada vez se pongan más al servicio de sus comunidades y que su influencia positiva se refleje en el panorama internacional.

Finalmente, entre los puntos centrales que abordó, el pontífice se refirió al avance de la inteligencia artificial. Señaló que esta tecnología simplemente reproduce nuestras propias preferencias y acelera procesos que, al examinarlos de cerca, siguen siendo obra de la humanidad misma.