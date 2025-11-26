HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Miss International 2025 EN VIVO: dónde ver la final del certamen de belleza en Japón y a la peruana Nathie Quijano quien competirá por la corona

La final del Miss International 2025 se realizará este 27 de noviembre en Tokio y contará con la participación de la peruana Nathie Quijano, quien competirá para llevarse la corona. Conoce los detalles para ver el certamen en vivo.

Miss International 2025 se realiza en Japón. Foto: composición LR/difusión
Miss International 2025 se realiza en Japón. Foto: composición LR/difusión

La final del Miss International 2025 está a pocas horas de celebrarse y este año Nathie Quijano competirá por la corona en representación del Perú. El certamen se llevará a cabo el 27 de noviembre en Tokio, Japón, donde casi 80 candidatas buscarán convertirse en la sucesora de Thanh Thủy, representante de Vietnam y actual reina internacional.

En la preliminar, las candidatas desfilaron con sus trajes típicos nacionales; sin embargo, la final incluirá las presentaciones en traje de baño, vestido de noche y la decisiva ronda de preguntas, donde se definirá a la nueva Miss International 2025. A continuación, conoce la plataforma oficial, horarios y todo sobre el certamen.

¿Dónde ver la final del Miss International 2025 en vivo?

La transmisión oficial del Miss International 2025 EN VIVO estará disponible a través del canal oficial de YouTube del certamen, plataforma en la que los seguidores podrán ver la gala completa sin restricciones. El evento será emitido en tiempo real desde Tokio e incluirá todas las etapas claves del concurso, desde la apertura hasta el anuncio del Top 5 y la coronación final.

¿Cómo ver la final del Miss International 2025 desde Japón?

Los fans podrán conectarse desde cualquier parte del mundo, aunque deben tener en cuenta una importante aclaración: solo los miembros de YouTube, con una membresía de $2.800 o S/10, podrán acceder a la coronación en vivo y a material exclusivo que no estará disponible en el streaming general. El chat en vivo del canal también permitirá a los seguidores de la representante peruana enviar mensajes de apoyo durante la transmisión.

Nathie Quijano. Foto: Instagram

Nathie Quijano. Foto: Instagram

¿A qué hora es el Miss International 2025 en Latinoamérica?

  • Final del Miss International 2025 en Perú y Colombia: 4:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en México: 3:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Miami): 4:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Venezuela: 5:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Chile y Argentina: 5:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en España: 10:00 a. m.

¿Quién es Nathie Quijan, la candidata que representa al Perú en el Miss International 2025?

Nathie Quijano nació el 18 de junio de 1999 en Lima. Aunque es ampliamente reconocida por su trayectoria en las pasarelas, también es bachiller en Periodismo por la Universidad de Lima, profesión que decidió seguir tras una conversación con su padre, hoy fallecido, quien la motivó a estudiar comunicaciones.

Con 1.80 m de estatura y solo 23 años, acumula una sólida carrera en el modelaje. Fue candidata al Miss Teen Model Puno 2016, modelo en la Semana de la Moda de Lima 2017 y finalista del Miss Perú, donde quedó entre las once mejores de un grupo de 22 aspirantes. Su camino hacia el Miss International se consolidó el 4 de mayo de 2025, cuando ganó el Miss Perú International, organizado en Triax Televisión en Santiago de Surco, compitiendo contra otras 14 candidatas.

