Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

El plan de paz de Donald Trump para el alto al fuego entre Rusia y Ucrania tiene alrededor de 28 puntos. | Composición LR

Ucrania está a un paso de aceptar el acuerdo de paz promovido por la administración de Donald Trump. Rustem Umerov, asesor de seguridad en Ucrania, aseguró que la nación presidida por Volodímir Zelenski aceptó el plan, según CBS, aunque aún quedan pequeños detalles por definir.

Un funcionario estadounidense —cuya identidad prefirió mantener en el anonimato— respaldó la versión ofrecida por Umerov. La noticia del importante avance hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania se conoció mientras funcionarios norteamericanos se reunían con sus homólogos rusos en Abu Dabi.

Desde el lado ruso, Serguéi Lavrov aseguró este martes por la mañana que espera los reportes de Estados Unidos antes de concretar un acuerdo formal para poner fin a una guerra que ya se prolonga por casi cuatro años.

Avances clave acercan el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania

Pese a las críticas recientes al plan de paz de Donald Trump —por incluir concesiones favorables a Rusia, como que Ucrania ceda más territorio, reduzca su ejército y renuncie a unirse a la OTAN—, Ucrania se ha visto empujada a aceptar un acuerdo desventajoso para sus intereses, ya que, de no hacerlo, podría perder el respaldo de la administración del presidente estadounidense.

