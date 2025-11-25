HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Aún faltan "detalles menores" por resolver, dijo un asesor estadounidense a CBS. Zelenski viajaría a Washington antes de finales de mes para firmar la propuesta de alto al fuego.

El plan de paz de Donald Trump para el alto al fuego entre Rusia y Ucrania tiene alrededor de 28 puntos.
El plan de paz de Donald Trump para el alto al fuego entre Rusia y Ucrania tiene alrededor de 28 puntos. | Composición LR

Ucrania está a un paso de aceptar el acuerdo de paz promovido por la administración de Donald Trump. Rustem Umerov, asesor de seguridad en Ucrania, aseguró que la nación presidida por Volodímir Zelenski aceptó el plan, según CBS, aunque aún quedan pequeños detalles por definir.

Un funcionario estadounidense —cuya identidad prefirió mantener en el anonimato— respaldó la versión ofrecida por Umerov. La noticia del importante avance hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania se conoció mientras funcionarios norteamericanos se reunían con sus homólogos rusos en Abu Dabi.

Desde el lado ruso, Serguéi Lavrov aseguró este martes por la mañana que espera los reportes de Estados Unidos antes de concretar un acuerdo formal para poner fin a una guerra que ya se prolonga por casi cuatro años.

Avances clave acercan el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania

Pese a las críticas recientes al plan de paz de Donald Trump —por incluir concesiones favorables a Rusia, como que Ucrania ceda más territorio, reduzca su ejército y renuncie a unirse a la OTAN—, Ucrania se ha visto empujada a aceptar un acuerdo desventajoso para sus intereses, ya que, de no hacerlo, podría perder el respaldo de la administración del presidente estadounidense.

Información en desarrollo...

Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania "requerirá más tiempo de lo debido"

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

¿Quién gana y quién pierde con la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania presentada por Donald Trump?

¿Quién gana y quién pierde con la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania presentada por Donald Trump?

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

Alemania investiga a hombre de 100 años sospechoso de haber sido guardia en campo de concentración

Alemania investiga a hombre de 100 años sospechoso de haber sido guardia en campo de concentración

China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania "requerirá más tiempo de lo debido"

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

