Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

El piloto profesional, Lurrique Ferrari (36), falleció al intentar subir una rampa durante el espectáculo de acrobacias del Hot Wheels Epic Show, en el parque Beto Carrero World, en Brasil. Un motociclista había completado el salto sin dificultades, pero cuando llegó el turno de Ferrari, no logró alcanzar la segunda rampa y terminó estrellándose de cabeza contra la estructura.

El personal del parque informó que su equipo de bomberos intervino de inmediato para asistir al piloto. Lurrique fue trasladado de urgencia al Hospital Marieta Konder Bornhauser, en Itajaí, donde fue sometido a una cirugía, pero no logró sobrevivir a las heridas.

La velocidad durante la acrobacia no fue suficiente para superar la rampa. Foto: Captura

Lurrique Ferrari y sus acrobacias en moto

Los familiares contaron que Lurrique trabajaba en el parque desde hacía aproximadamente un año y que disfrutaba profundamente de su labor allí. También dedicaba parte de su tiempo libre a colaborar en el restaurante de hamburguesas que atendía su familia.

El piloto cayó debajo de la rampa tras el choque. Foto: Captura

En sus redes sociales, Lurrique compartía con frecuencia imágenes y videos de sus acrobacias, que incluían saltos, giros y distintos trucos en el aire, usualmente realizados durante espectáculos artísticos. Beto Carrero World informó que está investigando las causas del accidente y expresó: “En este momento de dolor indescriptible, expresamos nuestra solidaridad, respeto y sentimientos a los familiares, amigos y colegas. Lurrique era admirado por el talento, la dedicación y la pasión con que desempeñaba su trabajo”.

Otro accidente en motocicleta

La semana pasada, el motociclista Christian Quezada, murió tras perder el equilibrio mientras realizaba un truco con motocicleta llamado Globo de la Muerte en Nápoles, Italia. El piloto circulaba a toda velocidad dentro de una jaula de metal con otros dos automovilistas cuando se cayó de su bicicleta.

En el momento en el que Christian resbala, provocó el choque con sus dos compañeros. Uno de ellos, un mexicano de 43 años, fue trasladado de urgencia al hospital donde recibió atención médica por heridas graves. El tercero, un colombiano de 26 años, resultó ileso.