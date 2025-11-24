HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Un robot humanoide chino bate un récord mundial tras caminar durante tres días

El AgiBot A2 es un robot humanoide que ingresó al Libro Guinness tras recorrer 106 km desde Suzhou hasta Shanghái en solo tres días, marcando un hito para la robótica china.

El AgiBot A2 es un robot humanoide que mide 1.69 metros.
El AgiBot A2 es un robot humanoide que mide 1.69 metros. | Foto: AFP

Un robot humanoide chino entró en el libro Guinness de los récords al completar una caminata de más de 100 km en tres días, la mayor distancia que una máquina de este tipo ha recorrido jamás.

El AgiBot A2, que mide 1.69 metros, partió de la ciudad china de Suzhou el 10 de noviembre, recorriendo autopistas y calles antes de llegar al histórico paseo marítimo de Bund, en Shanghái, el 13 de noviembre, según el Libro Guinness de los Récords.

China reta el futuro de los robot humanoide con una cabeza robótica que parpadea, asiente y simula emociones reales

La compañía AgiBot, con sede en Shanghái, explicó que su modelo navegó por superficies variadas, respetando las normas de tráfico durante un trayecto de 106,286 kilómetros.

La compañía compartió vídeos que muestran al A2, de color plateado y negro, caminando con dificultad por una carretera junto a ciclistas y scooters, antes de acelerar el paso y avanzar por el famoso paseo de Shanghái.

Según AgiBot, su modelo A2 está diseñado para las tareas de atención al cliente y está equipado con una función de chat. También es capaz de leer los labios.

Las grandes tecnológicas están invirtiendo enormes sumas en inteligencia artificial física y según Morgan Stanley el mundo podría tener más de mil millones de robots humanoides para 2050.

El gobierno chino alienta a sus empresas a desarrollar humanoides y en agosto Pekín acogió los primeros "juegos" robóticos del mundo, con la participación de más de 500 "atletas" que compitieron en disciplinas como el baloncesto o la limpieza.

